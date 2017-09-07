Оправданных экс-чиновников Потапова и Соболева будут снова судить
Политика  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 17:53, последнее обновление 7 сентября 2017, 18:15  •  печать

Оправданных экс-чиновников Потапова и Соболева будут снова судить

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Омский областной суд отменил оправдательный приговор бывшим высокопоставленным чиновникам Владимиру Потапову и Виктору Соболеву.

Апелляция прокуратуры рассматривалась сегодня, 7 сентября. В конце июня Центральный районный суд оправдал экс-заместителя мэра Омска Владимира Потапова и бывшего министра имущественных отношений Омской области Виктора Соболева, обвинявшихся в превышении должностных полномочий. Напомним, по версии следствия, с августа 2009 по декабрь 2011 года Владимир Потапов, занимавший тогда должность первого вице-мэра, и его заместитель Виктор Соболев подписали с ОАО "Электротехнический комплекс" ряд документов по возмещению затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт бесхозяйных тепловых сетей в Амурском посёлке. Несмотря на то, что описанные работы не были выполнены, компании из городского бюджета было перечислено свыше 80 млн руб.

Решением областного суда уголовное дело отправлено на новое рассмотрение в Центральный райсуд, но слушания пройдут в ином составе суда. Ранее прокуратура просила для Потапова условный срок, а для Соболева - 3,5 года лишения свободы. Теперь, вероятно, будет запрошено иное наказание.

- Это будет новое судебное следствие, проводимое с нуля. Будут заново опрашиваться свидетели. По результатам судебного следствия и прения сторон государственный обвинитель сделает вывод и предложит суду назначить то или иное наказание, - прокомментировала корреспонденту "Омск Здесь" старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

Теги  •  #Виктор Соболев #Омский областной суд #превышение полномочий #прокуратура

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