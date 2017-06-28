Суд оправдал бывшего омского министра Соболева, обвиняемого в превышении должностных полномочий

Сегодня, 28 июня, Центральный суд Омска вынес оправдательный приговор двум омским высокопоставленным чиновникам: экс-министру имущественных отношений региона Виктору Соболеву и бывшему первому заместителю мэра Омска Владимиру Потапову. Напомним, их обвиняли в превышении должностных полномочий. По версии следствия, с августа 2009 по декабрь 2011 года Владимир Потапов, занимавший тогда должность первого вице-мэра, и его заместитель Виктор Соболев подписали с ОАО "Электротехнический комплекс" ряд документов по возмещению затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт бесхозяйных тепловых сетей в Амурском посёлке. Несмотря на то, что описанные работы не были выполнены, компании из городского бюджета было перечислено свыше 80 млн руб.

Суд не нашёл в действиях подсудимых состава преступления.

- 28 июня 2017 года Центральным районным судом Омска вынесен приговор, которым Владимир Потапов и Виктор Соболев оправданы за отсутствием состава преступления, а также за ними признано право на реабилитацию, - сообщили в Центральном районном суде.

Приговор в законную силу не вступил. Как пояснили ИА "Омск Здесь" в Омской областной прокуратуре, решение о том, обжаловать ли приговор в вышестоящей инстанции, будет принято в установленные законом сроки.