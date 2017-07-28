Оправдательный приговор бывшему вице-мэру Омска могут отменить
Общество  •  28 июля 2017, 15:50, последнее обновление 28 июля 2017, 15:57  •  печать

Оправдательный приговор бывшему вице-мэру Омска могут отменить

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Омская прокуратура в апелляционном порядке обжалует решение суда, признавшего невиновными в превышении должностных полномочий бывшего вице-мэра Омска Владимира Потапова и экс-министра имущественных отношений Виктора Соболева.

В Омский областной суд поступило апелляционное представление от прокуратуры на приговор Центрального районного суда, который признал невиновными в превышении должностных полномочий экс-заместителя мэра Омска Владимира Потапова и бывшего министра имущественных отношений Омской области Виктора Соболева. Напомним, по версии следствия, с августа 2009 по декабрь 2011 года Владимир Потапов, занимавший тогда должность первого вице-мэра, и его заместитель Виктор Соболев подписали с ОАО "Электротехнический комплекс" ряд документов по возмещению затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт бесхозяйных тепловых сетей в Амурском посёлке. Несмотря на то, что описанные работы не были выполнены, компании из городского бюджета было перечислено свыше 80 млн руб.

Прокуратура для Потапова просила условный срок, а для Виктора Соболева – 3,5 года лишения свободы. Причём обоих, по мнению прокуратуры, необходимо было лишить права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти. Но суд не нашёл в действиях подсудимых состава преступления.

Как сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Булихова, прокуратура просит апелляционную инстанцию отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение.

Теги  •  #Виктор Соболев #приговор #прокуратура #уголовное дело

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