Оправдательный приговор бывшему вице-мэру Омска могут отменить

В Омский областной суд поступило апелляционное представление от прокуратуры на приговор Центрального районного суда, который признал невиновными в превышении должностных полномочий экс-заместителя мэра Омска Владимира Потапова и бывшего министра имущественных отношений Омской области Виктора Соболева. Напомним, по версии следствия, с августа 2009 по декабрь 2011 года Владимир Потапов, занимавший тогда должность первого вице-мэра, и его заместитель Виктор Соболев подписали с ОАО "Электротехнический комплекс" ряд документов по возмещению затрат на содержание, текущий и капитальный ремонт бесхозяйных тепловых сетей в Амурском посёлке. Несмотря на то, что описанные работы не были выполнены, компании из городского бюджета было перечислено свыше 80 млн руб.

Прокуратура для Потапова просила условный срок, а для Виктора Соболева – 3,5 года лишения свободы. Причём обоих, по мнению прокуратуры, необходимо было лишить права занимать должности в органах государственной и муниципальной власти. Но суд не нашёл в действиях подсудимых состава преступления.

Как сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Булихова, прокуратура просит апелляционную инстанцию отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение.