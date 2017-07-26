Новым вице-мэром Омска стал Юрий Тетянников
Политика  •  26 июля 2017, 14:37, последнее обновление 26 июля 2017, 14:56  •  печать

Новым вице-мэром Омска стал Юрий Тетянников

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Бывший заместитель главы Омского района также возглавит управление делами администрации города.

Сегодня, 26 июля, состоялось назначение на вакантную должность заместителя мэра Омска. Её занял бывший заместитель главы Омского района Юрий Тетянников. Об этом сообщает администрация города. Также новый вице-мэр возглавит управление делами администрации, которым руководил ушедший в отставку 21 июля Алексей Меньшов.

Напомним, информация о возможном назначении появилась в конце прошлой недели. Впрочем, в разговоре с корреспондентом ИА "Омск Здесь" Тетянников заявлял, что решение о смене работы пока не принял.

- Мне поступило предложение, я его рассматриваю, - подчеркнул тогда Юрий Тетянников.

Ранее стало известно о том, что исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов решил оставить в должности практически всех замов Вячеслава Двораковского.

Теги  •  #кадровое назначение #мэр

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