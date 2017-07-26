Новым вице-мэром Омска стал Юрий Тетянников

Сегодня, 26 июля, состоялось назначение на вакантную должность заместителя мэра Омска. Её занял бывший заместитель главы Омского района Юрий Тетянников. Об этом сообщает администрация города. Также новый вице-мэр возглавит управление делами администрации, которым руководил ушедший в отставку 21 июля Алексей Меньшов.

Напомним, информация о возможном назначении появилась в конце прошлой недели. Впрочем, в разговоре с корреспондентом ИА "Омск Здесь" Тетянников заявлял, что решение о смене работы пока не принял.

- Мне поступило предложение, я его рассматриваю, - подчеркнул тогда Юрий Тетянников.

Ранее стало известно о том, что исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов решил оставить в должности практически всех замов Вячеслава Двораковского.