Заместителем омского министра культуры станет географ

В повестку сегодняшнего заседания регионального правительства внесён вопрос о назначении на должность заместителя министра культуры Омской области Анны Статвы - доцента кафедры географии ОмГПУ, кандидата географических наук, руководителя проектов центра развития туризма "Увлечен и Я".

О планах на новой работе Анна Статва не стала рассказывать, аргументировав тем, что решение о её назначении пока не принято. Но уже сейчас известно, что в новой должности она займётся развитием внутреннего туризма.

Есть много планов и целей. Я согласилась, зная Юрия Трофимова только с лучших сторон. Важно, чтобы руководство поддерживало все начинания. Думаю, с ним можно реализовать много проектов, - рассказала Анна Статва корреспонденту "Омск Здесь".

Добавим, что Юрий Трофимов был назначен министром культуры Омской области 5 июня.