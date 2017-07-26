Заместителем омского министра культуры станет географ
Политика  •  26 июля 2017, 13:52, последнее обновление 26 июля 2017, 15:07  •  печать

Заместителем омского министра культуры станет географ

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Доцент кафедры географии ОмГПУ, руководитель проектов туристической компании Анна Статва переходит на работу в областное правительство.

В повестку сегодняшнего заседания регионального правительства внесён вопрос о назначении на должность заместителя министра культуры Омской области Анны Статвы - доцента кафедры географии ОмГПУ, кандидата географических наук, руководителя проектов центра развития туризма "Увлечен и Я".

О планах на новой работе Анна Статва не стала рассказывать, аргументировав тем, что решение о её назначении пока не принято. Но уже сейчас известно, что в новой должности она займётся развитием внутреннего туризма.

Есть много планов и целей. Я согласилась, зная Юрия Трофимова только с лучших сторон. Важно, чтобы руководство поддерживало все начинания. Думаю, с ним можно реализовать много проектов, - рассказала Анна Статва корреспонденту "Омск Здесь".

Добавим, что Юрий Трофимов был назначен министром культуры Омской области 5 июня.

Теги  •  #Анна Статва #кадровое назначение #министерство культуры #Юрий Трофимов

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