Юрий Тетянников готовится стать вице-мэром Омска

Сегодня, 21 июля, стало известно, что замглавы Омского района Юрий Тетянников решил уйти со своего поста. Как сообщает РИА "СуперОмск", полномочия чиновника прекратятся на следующей неделе, 26 июля. В беседе с "Омск Здесь" Юрий Тетянников подтвердил эту информацию, отметив, что ему поступило другое предложение – стать вице-мэром.

- Написал заявление, но к исполнению новых обязанностей пока не приступил, - сообщил политик в телефонном разговоре с "Омск Здесь". - Решения никакого я пока не принял. Мне поступило предложение, я его рассматриваю.

В пресс-службе администрации города подтвердили, что пока никаких документов по поводу новой кандидатуры вице-мэра не поступало. Также в мэрии сообщили, что управляющий делами и по совместительству заместитель мэра Алексей Меньшов уходит в отставку. Вероятно, его-то и сменит на посту Юрий Тетянников.

Доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС Олег Шабров считает, что руководителя омского регионального отделения партии "Единая Россия" Юрия Тетянникова могут готовить на должность мэра Омска или губернатора области.

- В принципе для руководителя регионального отделения пост вице-мэра – хороший переход, - прокомментировал грядущие кадровые изменения в мэрии города Олег Шабров. - Хотя есть примеры, когда руководители региональных отделений претендуют и на должность руководителя региона. Я думаю, что здесь пост вице-мэра может использоваться как площадка для дальнейшего роста. Это может быть таким своеобразным трамплином для другой должности – мэра, руководителя региона, депутата Государственной думы. Возможно, Юрию Тетянникову нужна публичная площадка, на которой он мог бы продемонстрировать свои способности перед населением для дальнейшего продвижения. Кремль? Это может быть некой апробацией резерва, но вряд ли это однозначная ставка.