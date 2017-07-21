Исполняющий обязанности мэра Омска решил не увольнять заместителей Двораковского

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов принял решение продолжить работу с большинством действующих заместителей руководителя города. Об этом сообщает городская администрация. Временный градоначальник переназначил ряд руководителей муниципалитета, в том числе заместителя мэра Ирину Касьянову, заместителя мэра, директора департамента финансов и контроля Инну Парыгину, заместителя мэра, директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрея Подгорбунских, а также самого богатого чиновника в администрации Омска – заместителя мэра, директора департамента имущественных отношений Евгения Асташова.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", с заместителем мэра, управляющим делами администрации города Алексеем Меньшовым трудовые отношения прекращены в связи с истечением срока трудового договора.