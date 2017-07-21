Исполняющий обязанности мэра Омска решил не увольнять заместителей Двораковского
Политика  •  21 июля 2017, 16:56, последнее обновление 21 июля 2017, 17:12  •  печать

Исполняющий обязанности мэра Омска решил не увольнять заместителей Двораковского

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Свои посты в администрации Омска сохранили вице-мэры Инна Парыгина, Ирина Касьянова, Андрей Подгорбунских, Евгений Асташов.

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов принял решение продолжить работу с большинством действующих заместителей руководителя города. Об этом сообщает городская администрация. Временный градоначальник переназначил ряд руководителей муниципалитета, в том числе заместителя мэра Ирину Касьянову, заместителя мэра, директора департамента финансов и контроля Инну Парыгину, заместителя мэра, директора департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрея Подгорбунских, а также самого богатого чиновника в администрации Омска – заместителя мэра, директора департамента имущественных отношений Евгения Асташова.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", с заместителем мэра, управляющим делами администрации города Алексеем Меньшовым трудовые отношения прекращены в связи с истечением срока трудового договора.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #мэрия #Сергей Фролов #увольнение

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Комментарии
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Александр Божежар  •  21 июля 2017, 17:32

Ещё бы, кто работать то будет если всех уволить, но со временем всё равно замена будет.

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