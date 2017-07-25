Городские советы Омска и Минска договорились обмениваться "подсказками"
Политика  •  25 июля 2017, 14:27, последнее обновление 25 июля 2017, 14:27  •  печать

Городские советы Омска и Минска договорились обмениваться "подсказками"

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В Омске стартовали Дни Минска. Два города намерены укрепить сотрудничество сразу по нескольким направлениям.

Сегодня, 25 июля, и.о. мэра Омска Сергей Фролов встретился с белорусской делегацией. В диалоге стороны подчеркнули, что взаимные интересы не ограничиваются экономикой, а лежат в плоскости культуры, социальной и нормативной сфер. Так, председатель Омского городского совета Галина Горст и глава Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк подписали на встрече соглашение о сотрудничестве.

- Это важное событие, которое является показателем высочайшего уровня отношений между Омском и Минском. Нам интересно, как нормотворчество в городе влияет на качество жизни его жителей, - подчеркнула Галина Горст.

Галина Горст, Сергей Фролов и Василий Панасюк

- Сегодняшнее соглашение - это хорошее дополнение к намерениям о сотрудничестве в экономике, - отметил Василий Панасюк. - Задача власти - создавать условия для того, чтобы представители бизнеса, науки, культуры смогли на 100% реализовать имеющийся для сотрудничества потенциал. В Минске есть свои проблемы, и "подглядывая" за их решениями в Омске, можно разрешить наши задачи.

Теги  •  #Галина Горст #Горсовет #Минск #Сергей Фролов

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