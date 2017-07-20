Галина Горст: Достойной кандидатуры на пост мэра Омска пока нет
Политика  •  20 июля 2017, 11:17, последнее обновление 20 июля 2017, 12:10  •  печать

Галина Горст: Достойной кандидатуры на пост мэра Омска пока нет

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Председатель Омского городского совета Галина Горст прокомментировала провал выборов нового градоначальника.

Накануне завершилась работа пятого созыва городского совета. За время функционирования депутаты утвердили новую схему избрания мэра - в ходе конкурса. В апреле состоялась первая попытка выборов, однако все вышедшие в финал кандидаты взяли самоотвод.

Просто пока ещё нет достойной кандидатуры [на пост мэра]. У кандидатов есть ещё время определиться и с программой, и с амбициями, и с уровнем ответственности, которую они берут на себя, - рассказала Горст на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". 

Добавим, что следующие выборы мэра Омска назначены на ноябрь.

Теги  •  #выборы #Галина Горст #Горсовет #пресс-центр МКР-Медиа

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