Галина Горст: Достойной кандидатуры на пост мэра Омска пока нет

Накануне завершилась работа пятого созыва городского совета. За время функционирования депутаты утвердили новую схему избрания мэра - в ходе конкурса. В апреле состоялась первая попытка выборов, однако все вышедшие в финал кандидаты взяли самоотвод.

Просто пока ещё нет достойной кандидатуры [на пост мэра]. У кандидатов есть ещё время определиться и с программой, и с амбициями, и с уровнем ответственности, которую они берут на себя, - рассказала Горст на сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа".