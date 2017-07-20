Новому созыву горсовета передают вопросы бюджета, выборов мэра и парковок
Политика  •  20 июля 2017, 13:44, последнее обновление 20 июля 2017, 13:50  •  печать

Новому созыву горсовета передают вопросы бюджета, выборов мэра и парковок

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Спикер горсовета Галина Горст очертила круг проблем, которые необходимо будет решить обновлённому депутатскому корпусу.

Накануне состоялось последнее заседание пятого созыва Омского городского совета. Его председатель Галина Горст сегодня, 20 июля, подвела итоги депутатской работы на пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа".

Пятый созыв был непростым. Я работала и в четвёртом созыве, и мне есть с чем сравнивать, - отметила Галина Горст. - Нынешний созыв впервые формировался по смешанной системе - 20 депутатов были одномандатниками, 20 прошли по партийным спискам. Также впервые было четыре партийные фракции - со своей политической направленностью, со своими взглядами. В этом тоже были свои особенности работы.

Галина Горст

На период работы текущего созыва выпали экономические проблемы, изменение системы избрания мэра города, а также крупные события - 70-летие Победы, 300-летие Омска, 25-летний юбилей городского совета. Самой острой проблемой оказался скудный бюджет города.

Мы работали над тем, где Омску взять деньги. Вопросы экономного расходования имеющихся средств, привлечение денег из федерального бюджета, межбюджетные отношения - это задачи для будущего депутатского корпуса. Бюджет Омска самый маленький среди городов-миллионников. Об этом так много говорили, что этот вопрос должен сдвинуться.

Самое главное, что перенесли на обсуждение в осенней сессии, - это избрание в ноябре мэра Омска. Галина Горст считает, что новый состав горсовета и градоначальник смогут разделить между собой ответственность. Также депутатскому корпусу предстоит решить вопросы распоряжения муниципальным имуществом и организации парковок.

Добавим, что пост председателя городского совета Галина Горст покинет 10 сентября, за день до выборов шестого созыва. Бросать общественную работу она не планирует, но в политику больше не пойдёт.

Фото: Илья Петров

Теги  •  #Галина Горст #Горсовет #пресс-центр МКР-Медиа

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