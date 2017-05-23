Самым богатым замом мэра Омска стала Инна Парыгина

Вместе с мэром Вячеславом Двораковским доходы за 2016 год показали его подчинённые. Самый высокий результат по заработной плате показала заместитель мэра, директор департамента финансов и контроля Инна Парыгина, получившая за прошлый год 3,86 млн руб. Совместно с мужем она владеет двумя земельными участками, площадью почти четыре тысячи кв. м, жилым домом в 400 "квадратов" и квартирой. Передвигается чиновница, похоже, исключительно на служебных машинах, поскольку авто в собственности она не имеет. Зато у её мужа целых две машины - Toyota Camry и Hyundai IX 55.

Второй по иерархии зарплат стала Ирина Касьянова, показавшая доход в 3,83 млн руб. Также у неё есть две квартиры и автомобиль Volkswagen Golf. Замыкает тройку лидеров вице-мэр Сергей Фролов, задекларировавший доход в 3,7 млн руб. Первый зам Двораковского, видимо, является любителем марки Mazda. В его автопарке таких две - CX-5 и Mazda-3. Сказывается и спортивное прошлое Сергея Фролова, занимавшегося мотоциклетным спортом. В гараже городского чиновника стоит мотоцикл Suzuki djebel 250 XC.

Управляющий делами мэра Омска, а также его заместитель - Алексей Меньшов задекларировал доход в 3,2 млн руб. Он ездит на Suzuki SX4, владеет квартирой, дачным домом и земельным участком. Другой зам Вячеслава Двораковского - директор департамента правового обеспечения и муниципальной службы Андрей Подгорбунских в прошлом году заработал 2,7 млн руб. В его собственности нет квартиры, но зато есть гараж и Toyota Highlander.