Обсуждение крупных премий чиновников мэрии Омска переносится на осень

Вопрос об установлении размера денежного поощрения, получаемого мэром и его заместителями, будет рассмотрен не раньше осени.

Сегодня, 19 июля, депутаты горсовета не смогли утвердить порядок материального поощрения муниципальных служащих. В связи с представлением прокуратуры был разработан проект решения об установлении размера и периодичности выплаты премий мэру, его заместителям и директорам департаментов: не более 50 % от размера денежного содержания и не чаще четырёх раз в год.

Тема жарко обсуждалась на прошлом пленарном заседании горсовета и в комитете, но сегодня новый механизм премирования принят не был. Для его утверждения не хватило трёх депутатских голосов. Рассмотрение вопроса переносится на осеннюю сессию, которую проведёт уже следующий состав горсовета.

После 10 сентября начнёт работу новый созыв городского совета. Этот вопрос остаётся на рассмотрении в комитете, - пояснила процедуру спикер горсовета Галина Горст.

Напомним, проверка прокуратуры Омска показала, что городские чиновники получали многомиллионные надбавки. Поощрение "за особо важные и сложные задания" составляло до половины размера зарплаты, а премии могли выплачивать до двух раз в месяц.