Спикер горсовета Галина Горст подведёт итоги работы пятого созыва

Накануне состоялось последнее заседание городского совета пятого созыва, сформированного по итогам выборов 4 марта 2012 года. Тогда впервые применялась смешанная система голосования. Также впервые председателем горсовета была избрана женщина. Новый состав депутатского корпуса обозначил в качестве приоритетных вопросы изыскания дополнительных источников пополнения городского бюджета, упорядочения маршрутных перевозок общественного транспорта, регулирования деятельности муниципальных предприятий. За это время Омский городской совет значительно расширил участие населения в работе представительного органа, в том числе создал Молодёжный общественный совет, ориентированный на решение именно молодёжных вопросов.

Пресс-конференция Галины Горст начнётся в 11:00 в международном пресс-центре "МКР-Медиа".