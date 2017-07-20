Спикер горсовета Галина Горст подведёт итоги работы пятого созыва
Политика  •  20 июля 2017, 09:24, последнее обновление 20 июля 2017, 10:09  •  печать

Спикер горсовета Галина Горст подведёт итоги работы пятого созыва

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Председать Омского городского совета Галина Горст сегодня, 20 июля, даст итоговую пресс-конференцию.

Накануне состоялось последнее заседание городского совета пятого созыва, сформированного по итогам выборов 4 марта 2012 года. Тогда впервые применялась смешанная система голосования. Также впервые председателем горсовета была избрана женщина. Новый состав депутатского корпуса обозначил в качестве приоритетных вопросы изыскания дополнительных источников пополнения городского бюджета, упорядочения маршрутных перевозок общественного транспорта, регулирования деятельности муниципальных предприятий. За это время Омский городской совет значительно расширил участие населения в работе представительного органа, в том числе создал Молодёжный общественный совет, ориентированный на решение именно молодёжных вопросов.

Пресс-конференция Галины Горст начнётся в 11:00 в международном пресс-центре "МКР-Медиа".

Теги  •  #Галина Горст #Горсовет #пресс-центр МКР-Медиа

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