Горсовет не стал продлевать свои полномочия до осени

На сегодняшнем заседании горсовета рассматривалось предложение Сергея Дроздова о продлении весенней сессии до 8 сентября. Он мотивировал эту идею тем, что осталось много нерешённых вопросов. В частности, не распределены 89 млн руб. на ремонт городских школ, которые должны поступить после завершения судебной тяжбы с областным правительством. Николай Чираков сообщил, что были проведены консультации в горизбиркоме. Избирательная комиссия подтвердила: продление полномочий не противоречит законодательству.

Но предложение Дроздова не получило поддержки большинства народных избранников. Против выступила, в том числе, и спикер горсовета Галина Горст: "Я не сторонник продления полномочий, но не потому что не хочу работать".

Для принятия окончательного решения понадобилось сразу два голосования. Однако результат не изменился – предложение о продлении сессии не получило необходимого числа голосов. Таким образом, сегодняшнее заседание стало последним для нынешнего, пятого созыва ОГС. Выборы следующего состава горсовета состоятся 11 сентября.