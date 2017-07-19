Горсовет не стал продлевать свои полномочия до осени
Политика  •  19 июля 2017, 10:44, последнее обновление 19 июля 2017, 10:50  •  печать

Горсовет не стал продлевать свои полномочия до осени

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Работа пятого созыва Омского городского совета завершается сегодня, несмотря на поступившее предложение.

На сегодняшнем заседании горсовета рассматривалось предложение Сергея Дроздова о продлении весенней сессии до 8 сентября. Он мотивировал эту идею тем, что осталось много нерешённых вопросов. В частности, не распределены 89 млн руб. на ремонт городских школ, которые должны поступить после завершения судебной тяжбы с областным правительством. Николай Чираков сообщил, что были проведены консультации в горизбиркоме. Избирательная комиссия подтвердила: продление полномочий не противоречит законодательству.

Но предложение Дроздова не получило поддержки большинства народных избранников. Против выступила, в том числе, и спикер горсовета Галина Горст: "Я не сторонник продления полномочий, но не потому что не хочу работать".

Для принятия окончательного решения понадобилось сразу два голосования. Однако результат не изменился – предложение о продлении сессии не получило необходимого числа голосов. Таким образом, сегодняшнее заседание стало последним для нынешнего, пятого созыва ОГС. Выборы следующего состава горсовета состоятся 11 сентября.

Теги  •  #выборы #Галина Горст #Горсовет

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