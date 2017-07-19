Горсовет принял отставку мэра Омска
Политика  •  19 июля 2017, 14:28, последнее обновление 19 июля 2017, 14:36  •  печать

Горсовет принял отставку мэра Омска

Автор:

Вячеслав Двораковский сложил с себя полномочия по собственному желанию.

Заседание Омского городского совета, которое проходило сегодня, 19 июля, значительно затянулось из-за рассмотрения прошения мэра Вячеслава Двораковского об отставке. Выступая перед депутатами, градоначальник заявил, что на его увольнении настаивает администрация президента, хотя он сам хотел бы доработать до осени, когда будет избран новый градоначальник.

На пленарном заседании горсовета был сделан перерыв для короткого заседания комитета по регламенту. За это время Двораковский внёс заявление об отставке, его зарегистрировали и рассмотрели после завершения перерыва. По итогам голосования прошение об отставке народными избранниками удовлетворено. "За" проголосовали 19 депутатов из 33.

11 июля исполнилось ровно пять лет с момента вступления Вячеслава Двораковского в должность мэра. Но он решил остаться на своём посту до выборов нового главы города. Новый градоначальник будет определён депутатами горсовета осенью. В отсутствие главы Омска его обязанности будет исполнять первый вице-мэр Сергей Фролов.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #Горсовет #мэр #отставка

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске пенсионеры прятали внука от органов опеки в шкафу  •  сегодня, 14:35
Росприроднадзор: "Мы никогда не заявляли о выбросе этилмеркаптана на Омском НПЗ"  •  сегодня, 14:14
Омские фермеры сами виноваты в распространении африканской чумы  •  сегодня, 13:24
В омских банках нашли фальшивые доллары  •  сегодня, 12:50  •   1
Половина омичей думает, что живёт среди наркоманов  •  сегодня, 12:41  •   1
В Омской области разрешили охотиться на лося  •  сегодня, 12:31
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400