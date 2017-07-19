Горсовет принял отставку мэра Омска

Заседание Омского городского совета, которое проходило сегодня, 19 июля, значительно затянулось из-за рассмотрения прошения мэра Вячеслава Двораковского об отставке. Выступая перед депутатами, градоначальник заявил, что на его увольнении настаивает администрация президента, хотя он сам хотел бы доработать до осени, когда будет избран новый градоначальник.

На пленарном заседании горсовета был сделан перерыв для короткого заседания комитета по регламенту. За это время Двораковский внёс заявление об отставке, его зарегистрировали и рассмотрели после завершения перерыва. По итогам голосования прошение об отставке народными избранниками удовлетворено. "За" проголосовали 19 депутатов из 33.

11 июля исполнилось ровно пять лет с момента вступления Вячеслава Двораковского в должность мэра. Но он решил остаться на своём посту до выборов нового главы города. Новый градоначальник будет определён депутатами горсовета осенью. В отсутствие главы Омска его обязанности будет исполнять первый вице-мэр Сергей Фролов.