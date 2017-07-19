В Горсовете ждали заявления мэра об отставке

Сегодня, 19 июля, в Омском городском Совете рассмотрят заявление мэра Омска об отставке.
Это было ожидаемо. Вопрос обсуждался несколько раз, но не в публичной плоскости, - прокомментировал депутат Юрий Федотов. - Кулуарно обсуждались даты - в июле, ноябре, до Дня города. Шёл какой-то торг. Считаю, что если полномочия истекли, то потом их должен исполнять первый заместитель мэра.
Добавим, что полномочия Вячеслава Двораковского истекли 11 июля.
я уверен что не смотря на заявление об отставке он будет на своем посте еще долгое время