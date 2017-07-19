В Горсовете ждали заявления мэра об отставке
Политика  •  19 июля 2017, 12:11, последнее обновление 19 июля 2017, 12:42  •  печать

В Горсовете ждали заявления мэра об отставке

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Решение градоначальника Вячеслава Двораковского не стало сюрпризом в политических кругах.

Сегодня, 19 июля, в Омском городском Совете рассмотрят заявление мэра Омска об отставке.

Это было ожидаемо. Вопрос обсуждался несколько раз, но не в публичной плоскости, - прокомментировал депутат Юрий Федотов. - Кулуарно обсуждались даты - в июле, ноябре, до Дня города. Шёл какой-то торг. Считаю, что если полномочия истекли, то потом их должен исполнять первый заместитель мэра.

Добавим, что полномочия Вячеслава Двораковского истекли 11 июля.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #Горсовет #отставка

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Комментарии
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Кирилл Чист  •  19 июля 2017, 13:46

я уверен что не смотря на заявление об отставке он будет на своем посте еще долгое время

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