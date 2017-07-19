Вячеслава Двораковского в отставку отправляет администрация президента
Политика  •  19 июля 2017, 13:48, последнее обновление 19 июля 2017, 14:01  •  печать

Вячеслава Двораковского в отставку отправляет администрация президента

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Омский градоначальник сообщил, что принял решение о сложении полномочий после консультации с Кремлём.

На сегодняшнем заседании Омского городского совета рассматривается вопрос об отставке мэра Вячеслава Двораковского. Сам градоначальник пояснил, что принял такое решение после консультаций в Кремле.

- Это путь большой и содержательный. Все пять лет администрация придерживалась принципа открытости и достоверности. Я его сохраню. 11 июля закончились мои полномочия. Этому дню предшествовали консультации в правительстве Омской области и администрации президента, было предложено остаться на посту мэра. Но затем было высказано требование подать в отставку по окончанию срока полномочий. В обоих случаях в решении принимала участие администрация президента, - объяснил депутатам Двораковский.

При этом Двораковский заявил, что подаст заявление об отставке, но только если его поддержит горсовет. Мэра все-таки поддержали, правда, предложением о продлении полномочий. Коммунист Леонид Михайленко посоветовал ему остаться на посту, если он чувствует в себе силы.

Депутаты объявили получасовой перерыв, чтобы провести консультации с мэром.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #отставка #президент

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