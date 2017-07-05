Мэрия Омска не знает, где взять деньги на сдерживание стоимости проезда в автобусах

Сегодня депутаты Омского городского совета проголосовали против приватизации двух неиспользуемых муниципальных активов: трамвайного депо на улице Ватутина и имущественного комплекса закрытого ПАТП-1 на улице 10 лет Октября. Мэрия планировала выручить от продажи от 200 до 350 млн руб. и направить эти средства на компенсацию разницы между тарифом на пассажироперевозку (29 руб. за поездку) и проездной платы для населения (22 руб.).

Директор департамента транспорта администрации Омска Алексей Мартыненко констатировал, что своим решением депутаты поставили департамент в тупик.

Если в бюджете не предусмотрели расходы на межтарифную разницу, кто и где будет искать эти деньги? Нам не разрешают повышать стоимость проезда (мы тоже считаем, что это нерационально), денег в бюджете нет, вопрос решать не хотят, - прокомментировал Алексей Мартыненко. - Мы будем искать решение. <...> Депутаты парализовали дальнейшую работу и ставят под угрозу дальнейшую работу муниципального транспорта.

Добавим, что средства на компенсацию межтарифной разницы выделены только до середины текущего года. Чтобы не повышать стоимость проезда до конца 2017 года, необходимо ещё 253 млн руб.