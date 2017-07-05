Мэрии Омска не разрешили продать пустующее трамвайное депо и площадку закрытого ПАТП

На сегодняшнем пленарном заседании Омского городского совета рассматривали поправки в программу приватизации на 2017 год. Предлагалось пополнить её 25 объектами.

С февраля ведутся споры вокруг продажи двух объектов из списка - трамвайного депо на улице Ватутина и имущественного комплекса закрывшегося ПАТП-1 на улице 10 лет Октября. Накануне депутаты осмотрели оба объекта, но так и не пришли к единому мнению. Например, Николай Коломеец заявил, что ветшающие здания можно отремонтировать и передать другим муниципальным учреждениям, а Сергей Быструшкин склонился к продаже и пополнению городского бюджета. Вырученные средства (ориентировочно от 200 до 350 млн руб.) планируется направить на сдерживание стоимости проезда для населения и обновление автобусного парка.

- Территория на улице Ватутина большая, есть здания, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Есть предложение - пусть комитет определит порядок приватизации этого имущества. Например, разделить его и продать по частям, - прокомментировала председатель Горсовета Галина Горст.

Председатель профильного комитета Николай Чираков акцентировал внимание на предложении о том, чтобы средства от продажи объектов поступили на конкретную статью расходов, а не в общую массу доходов.

По итогам голосования большинство депутатов высказались против приватизации всего имущества в списке. Вопрос остаётся на рассмотрении в комитете.