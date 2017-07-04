Ненужное имущество омских транспортников за 200 млн предложили продать по частям

Два крупных имущественных комплекса на Левобережье и в посёлке Биофабрика предлагается раздробить и реализовать. Однако с продажей городских объектов согласились не все.

Сегодня депутаты Омского городского совета осмотрели два муниципальных объекта, которые мэрия предлагает включить в программу приватизации. Троллейбусное депо на улице Ватутина и комплекс закрытого ПАТП-1 на улице 10 лет Октября не используются и приносят бюджету убытки. От их продажи горадминистрация намерена выручить минимум 200 млн руб., которые планируется направить на компенсацию разницы в тарифах на проезд в общественном транспорте и обновление муниципального автопарка.

Депо на улице Ватутина опустело четыре года назад, когда горсовет принял решение перевести весь транспорт в депо у остановки "Городок Водников". С тех пор здесь нет отопления, а четырёхэтажное здание ветшает без ремонта. На данный момент эксплуатируются только разворотная площадка, диспетчерская и касса. По оценкам директора департамента транспорта мэрии Алексея Мартыненко, используется только 1 % мощности комплекса.

- Для восстановления здания только единовременно необходимо 23 млн рублей, - подсчитал Мартыненко. - Я бью во все колокола, потому что пока это здание стоит хоть каких-то денег, а через несколько лет оно не будет стоить ничего.

- Здание уже сейчас ничего не стоит. Денег стоит только земля, - парирует депутат Андрей Ефимов. - По большому счёту здесь надо отремонтировать кровлю здания. Администрация под видом его плохого состояния пытается продать территорию полностью. Я считаю, что не нужно этого делать.

Комплекс на улице Ватутина занимает 5 га. От депутатов поступило предложение не продавать объекты одним лотом, а разделить и реализовать нескольким покупателям. Кроме того, часть помещений можно сохранить за муниципалитетом и сдавать в аренду (например, гаражный бокс).

- Я придерживаюсь такого мнения, - прокомментировал депутат Сергей Быструшкин. - На восстановление здания, считаю, нужно больше средств, около 50-60 млн. Изъять эти деньги из бюджета не представляется возможным. Частичная продажа - это возможный вариант.

В мэрии говорят, что продажа двух объектов - вынужденная мера. В начале года из бюджета выделили 251 млн руб. на компенсацию выпадющих доходов омских ПАТП. Однако чтобы не повышать стоимость проезда для населения, необходима ещё примерно такая же сумма. Но взять эти деньги пока неоткуда.

Моя задача как руководителя - сохранить муниципальные пассажирские предприятия. В Омске должна быть альтернатива частному транспорту. Но она есть только у ПАТП - это автобусы большой вместимости, - отметил Алексей Мартыненко.

Добавим, завтра, 5 июля, состоится пленарное заседание Омского городского совета, на которое вынесен вопрос о продаже осмотренных сегодня объектов.