У бывшего омского депутата Мамонтова нашли квартиру в Германии за 600 тысяч евро

Стоимость иностранной недвижимости превышает общий годовой доход народного избранника и его супруги за последние три года. Сам экс-депутат говорит, что жильё приобрёл на заёмные средства.

Как сообщило сегодня, 30 июня, РИА "Омск-Информ", возможная причина отставки вице-спикера Омского горсовета Василия Мамонтова - наличие незадекларированных активов за рубежом. В частности, квартиры в Германии. По данным агентства, стоимость сделки составляла 602 600 евро - примерно 38 млн руб. Право собственности зарегистрировано в конце прошлого года. Народный избранник пояснял, что недвижимость приобретена на заёмные средства. Договор займа от 30.09.2012 на сумму 1,3 млн евро был заключён с компанией с Сейшельских островов.

Добавим, на сайте горсовета размещена уточнённая декларация бывшего вице-спикера. В ней значится и квартира в Германии. Он ей владеет совместно с супругой. Площадь жилища - 114 кв. м. Общий доход Василия Мамонтова за 2016 год - 7,2 млн руб.

В прокуратуре Омской области пояснили, что проверка в отношении доходов и декларации Мамонтова ещё проводится, результаты в скором времени станут известны широкой общественности. Сам же бывший вице-спикер горсовета не стал комментировать ситуацию.

- Депутат Мамонтов сложил с себя полномочия, никаких комментариев не будет, - заявил в телефонном разговоре с ИА "Омск Здесь" Василий Мамонтов. - Разбирайтесь между собой (кто с кем должен разбираться, депутат не уточнил - ИА "Омск Здесь").

Напомним, отставку Василия Мамонтова депутаты приняли 21 июня по заявлению самого народного избранника.