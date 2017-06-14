Мэра Омска выберут в ноябре

На сегодняшнем заседании конкурсной комиссии по выборам мэра Омска была определена дата проведения отбора кандидатов в градоначальники. Новый конкурс будет объявлен 2 октября. 3 ноября состоится регистрация кандидатов. Собеседования с заявившимися пройдут 17 ноября. Горсовет проголосует за кандидатуру нового мэра 22 или 29 ноября.



- Мы имели возможность вдумчиво и осознано подойти к назначению новой даты выборов, - сказал председатель комиссии Сергей Тодоров. - Предложено увеличить срок подачи документов с 20 до 30 дней.



После проведения конкурсного отбора на голосование Омского городского совета выносится две кандидатуры. Будущему мэру для победы необходимо будет получить 21 депутатский голос.



Руководитель фракции "Единая Россия" Николай Чираков отметил демократичность процедуры: "У нас будет время осознано провести выборы мэра. Куда уже более демократичней? В выборах примут участие и уходящий созыв, и новый созыв горсовета".



Представители КПРФ в очередной раз предложили вернуть прямые выборы мэра и провести их в единый день голосования 10 сентября. "Мы понимаем, что по действующему законодательству это невозможно, - заявил руководитель фракции коммунистов Леонид Михайленко. - Поэтому поддерживаем действующее предложение. Оно правильное".



Первая попытка избрать нового мэра Омска была предпринята весной, но тогда вышедшие в финал кандидаты взяли самоотвод. Полномочия действующего главы города Вячеслава Двораковского истекают 11 июля.