Омский горсовет назначил выборы депутатов

На сегодняшнем заседании Омский городской совет назначил выборы депутатов муниципального представительного органа на 10 сентября. В единый день голосования омичи выберут 40 членов горсовета: 20 - по партийным спискам и 20 - по одномандатным округам.



- Выборы должны быть назначены не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до даты голосования,- отметила председатель горсовета Галина Горст.



Как ранее сообщал "Омск Здесь", в ноябре новый созыв Омского городского совета выберет мэра Омска из двух кандидатур, представленных конкурсной комиссией.