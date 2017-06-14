Омский горсовет назначил выборы депутатов
Политика  •  14 июня 2017, 10:24  •  печать

Омский горсовет назначил выборы депутатов

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Выборы в Омский городской совет пройдут 10 сентября.

На сегодняшнем заседании Омский городской совет назначил выборы депутатов муниципального представительного органа на 10 сентября. В единый день голосования омичи выберут 40 членов горсовета: 20 - по партийным спискам и 20 - по одномандатным округам.

- Выборы должны быть назначены не ранее чем за 90 и не позднее чем за 80 дней до даты голосования,- отметила председатель горсовета Галина Горст.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", в ноябре новый созыв Омского городского совета выберет мэра Омска из двух кандидатур, представленных конкурсной комиссией.

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