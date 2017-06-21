Мэр Омска определится со своим будущим через неделю

Вячеслав Двораковский отказался ответить на вопрос, готов ли он быть градоначальником ещё пять лет.

На сегодняшнем заседании Омского городского совета мэр Вячеслав Двораковский представил отчёт о работе администрации города в 2016 году. В докладе Двораковский рассказал и о том, что ему удалось сделать за пять лет работы в качестве градоначальника. Отчёт и достигнутые результаты получили высокую оценку депутатов, но Вячеслав Двораковский отказался ответить на вопрос, готов ли он пойти на второй срок.

Беру паузу в одну неделю, а затем всё будет понятно, - сказал Двораковский.

К своим неудачам уходящий градоначальник отнёс то, что не удалось добиться реализации программы "50-30-20", с которой он шёл на выборы в 2012 году. Реализация этой концепции должна была увеличить долю муниципалитетов от собираемых на их территории налогов до 20 %. "Мы проявляли активность в Совете Федерации и Госдуме, но это очень инерционная система, - отметил мэр. - По инициативе одной территории, наверное, это не решить. Мы переключились на работу с Ассоциацией нефтепереработчиков и нефтехимиков и Ассоциацией сибирских и дальневосточных городов. До них эта информация доведена".

Полномочия действующего главы города истекают 11 июля. Выборы его преемника по новой схеме назначены конкурсной комиссией на конец ноября.