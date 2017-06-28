Глава омского Минстроя нашёл куратора архитектуры и градостроительства
Политика  •  28 июня 2017, 16:16  •  печать

Глава омского Минстроя нашёл куратора архитектуры и градостроительства

Автор:

Владимир Стрельцов назвал окончательный список своих заместителей.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области было объявлено о переназначении заместителей министра строительства и жилищно-коммунального комплекса. Свои посты сохранили Богдан Масан и Дмитрий Шиканов. На должность заместителя министра назначен Сергей Кошелев.

Ранее Кошелев занимал должность начальника управления строительства министерства. В качестве заместителя главы Минстроя он будет курировать строительство, производства стройматериалов, архитектуру и градостроительство. В ведомстве Сергей Кошелев работает с 2002 года. К исполнению новых обязанностей он приступает с 29 июня.

Теги  •  #архитектура #Владимир Стрельцов #Минстрой

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Паводки довели набережную "Зелёного острова" до предаварийного состояния  •  сегодня, 18:11
В частном секторе Левобережья газифицируют тысячу домов  •  сегодня, 17:58  •   1
Омские автобусы, в которых действует "Повременный" проездной, пометили стикерами  •  сегодня, 17:25
В Омской области объединяют два детских дома  •  сегодня, 17:14
В Омскую область пытались ввезти 300 тысяч подозрительных яиц  •  сегодня, 16:52  •   2
32 иностранных преподавателя повышают квалификацию в ОмГПУ  •  сегодня, 16:48
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400