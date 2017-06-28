Глава омского Минстроя нашёл куратора архитектуры и градостроительства

На сегодняшнем заседании правительства Омской области было объявлено о переназначении заместителей министра строительства и жилищно-коммунального комплекса. Свои посты сохранили Богдан Масан и Дмитрий Шиканов. На должность заместителя министра назначен Сергей Кошелев.



Ранее Кошелев занимал должность начальника управления строительства министерства. В качестве заместителя главы Минстроя он будет курировать строительство, производства стройматериалов, архитектуру и градостроительство. В ведомстве Сергей Кошелев работает с 2002 года. К исполнению новых обязанностей он приступает с 29 июня.