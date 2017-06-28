Верховный суд России может повлиять на омские правила благоустройства

Судебную практику в сфере благоустройства рассматривали на сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по вопросам ЖКХ и транспорта. Так, сейчас в Верховном суде оспаривается решение Куйбышевского районного суда Омска, принятое в соответствии с городскими правилами благоустройства и обеспечения чистоты.

Крайне высока вероятность того, что решение нижестоящей инстанции будет отменено, и с августа 2017 года юридические лица уже не будут заниматься уборкой прилегающей территории, - сообщил начальник правового управления горсовета Денис Голушков.

В связи с этим управление горсовета рекомендовало мэрии заранее начать работу по изменению правил благоустройства. Вице-мэр Евгений Асташов ответил, что обсуждать этот вопрос пока рано и необходимо дождаться решения Верховного суда.

Тенденция идёт к тому, что это будет сделано. Однако есть рычаги воздействия на юридические лица, и они, как правило, выполняют требования, предъявляемые к ним законодательством, - прокомментировал итоги заседания председатель комитета Виталий Путинцев.

Добавим, что текущие правила благоустройства действуют в Омске с 2007 года решением городского совета. В соответствии с ними собственник, владелец, пользователь или арендатор земельного участка, здания или строения должен осуществлять содержание и уборку закреплённого за ним участка территории.