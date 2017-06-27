Благоустройство городской среды в Омской области признали формальным

Как пояснили в пресс-службе ОНФ, по данным опроса, проведённого экспертами Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в начале июня, граждане в целом одобряют предложенные им макеты скамеек, фонарей, урн. Недовольны, как показал мониторинг, остались жители только ряда муниципалитетов из пяти субъектов РФ: Кабардино-Балкарской Республики, Республики Крым, Курганской, Омской, Сахалинской областей. "Как в этих регионах может исполняться поручение президента, которое требует учёта мнения граждан, если жители недовольны предложенными образцами? К нам поступают многочисленные обращения граждан, которые жалуются, что власти их не слышат. Мы проверим каждый регион и муниципалитет и надеемся, что ситуация будет исправлена", - подчеркнула координатор центра Светлана Калинина. Активисты Центра ОНФ направят в Минстрой письмо, где расскажут обо всех случаях формального подхода к реализации приоритетного проекта по благоустройству.
Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выяснили отношение жителей регионов к проектам по благоустройству территории. В пяти регионах, в том числе Омской области, подход к реализации таких проектов признан формальным.
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Странно, почему нужно открывать народный фронт, чтобы чиновники были ближе к народу. Такое ощущение, что чиновники заняв кресло, соазу забывают где и с кем они живут, росли и выросли, с кем советоваться, для кого работать.