Омский Минстрой потратит на знаки, светофоры и разметку 82 млн рублей
Общество  •  19 июня 2017, 17:22  •  печать

Омский Минстрой потратит на знаки, светофоры и разметку 82 млн рублей

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В рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" Омск получит 82 млн рублей.

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса провело отбор муниципальных образований на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Омску досталось 82 млн рублей. На эти деньги будут отремонтированы две дороги, нанесут разметку, установят светофоры, дорожные знаки и ограждения.

В порядок дорожное полотно будет приведено на проспекте Мира в границах участка от Доковской улицы до Полевой, а также на улице 3-й Транспортной в границах от улицы Панфилова до 1-й Индустриальной улицы. Вблизи 30 образовательных учреждений появятся светофоры, применяемые для обозначения нерегулируемых перекрёстков и пешеходных переходов. Работы на объектах начнутся в августе.

Теги  •  #министерство строительства #разметка дорог

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Комментарии
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Сергей Апетьян  •  19 июня 2017, 17:36

Ничего себе, светофоры и знаки из золота что ли? Лучше бы дороги отремонтировали за такие деньги.

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