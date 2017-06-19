Омский Минстрой потратит на знаки, светофоры и разметку 82 млн рублей

Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса провело отбор муниципальных образований на предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", сообщает пресс-служба правительства Омской области. Омску досталось 82 млн рублей. На эти деньги будут отремонтированы две дороги, нанесут разметку, установят светофоры, дорожные знаки и ограждения.

В порядок дорожное полотно будет приведено на проспекте Мира в границах участка от Доковской улицы до Полевой, а также на улице 3-й Транспортной в границах от улицы Панфилова до 1-й Индустриальной улицы. Вблизи 30 образовательных учреждений появятся светофоры, применяемые для обозначения нерегулируемых перекрёстков и пешеходных переходов. Работы на объектах начнутся в августе.