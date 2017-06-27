Омским депутатам разрешили не публиковать сведения о своих доходах
Политика  •  27 июня 2017, 19:47, последнее обновление 27 июня 2017, 19:50  •  печать

Омским депутатам разрешили не публиковать сведения о своих доходах

Автор:

Прокуратура, изучив сайт Омского городского совета, не нашла там сведений о доходах за 2015 год. Подобное бездействие в надзорном ведомстве посчитали нарушением.

Сегодня, 27 июня, Омский областной суд оставил в силе решение Куйбышевского районного суда, отказавшего омской прокуратуре в требованиях к горсовету. Надзорное ведомство просило обязать представительный орган опубликовать сведения о доходах народных избранников за 2015 год. Отсутствие подобной информации нарушает права и законные интересы неопределённого круга лиц. Именно так посчитали в прокуратуре.

Но суд первой инстанции решил иначе, его поддержала и апелляционная коллегия Омского областного суда. Поскольку законодательство не устанавливает требования об обязательном опубликовании сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, депутатами представительного органа местного самоуправления.

Добавим, депутаты Горсовета о своих доходах всё-таки отчитались. Правда, за 2016 год. Нынешний год стал первым в истории представительного органа, когда народные избранники раскрыли свои заработки.

Теги  •  #Горсовет #прокуратура #сведения о доходах

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске ждут денег на безопасные дороги  •  сегодня, 20:07
Омичи выскажут мнение, какой должна быть маршрутная сеть города  •  сегодня, 18:13
"Торонто" не стал продлевать соглашение с Сергеем Калининым  •  сегодня, 18:08  •   2
Выйти сухим из Оми. Как журналист равнинную реку покорял  •  сегодня, 18:01  •  
Омская область впервые за шесть лет сократила долги  •  сегодня, 17:50
Число пришкольных лагерей в Омске сократилось вдвое из-за безденежья  •  сегодня, 17:34  •   2
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400