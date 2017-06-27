Омским депутатам разрешили не публиковать сведения о своих доходах

Прокуратура, изучив сайт Омского городского совета, не нашла там сведений о доходах за 2015 год. Подобное бездействие в надзорном ведомстве посчитали нарушением.

Сегодня, 27 июня, Омский областной суд оставил в силе решение Куйбышевского районного суда, отказавшего омской прокуратуре в требованиях к горсовету. Надзорное ведомство просило обязать представительный орган опубликовать сведения о доходах народных избранников за 2015 год. Отсутствие подобной информации нарушает права и законные интересы неопределённого круга лиц. Именно так посчитали в прокуратуре.

Но суд первой инстанции решил иначе, его поддержала и апелляционная коллегия Омского областного суда. Поскольку законодательство не устанавливает требования об обязательном опубликовании сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, депутатами представительного органа местного самоуправления.

Добавим, депутаты Горсовета о своих доходах всё-таки отчитались. Правда, за 2016 год. Нынешний год стал первым в истории представительного органа, когда народные избранники раскрыли свои заработки.