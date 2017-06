Депутаты омского горсовета отчитались о доходах

В 2016 году председатель совета директоров ОАО "Хлебодар", председатель комитета Омского городского совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка Евгений Аронов заработал 10,5 млн рублей. В его собственности три квартиры и более 20 автофургонов и прицепов. Передвигается Аронов на автомобилях Mercedes Benz Е 280 4 MATIC и Hyundai Santa Fe.

Генеральный директор ОАО "Газпромнефть-ОНПЗ" Олег Белявский задекларировал доход в 43,8 млн рублей. В его собственности два земельных участка, жилой дом и две квартиры. В качестве транспортного средства он выбрал Ford Maverick и Nissan Patrol. Депутат Сергей Быструшкин (3,1 млн рублей) оказался любителем рыбалки и охоты – в его собственности снегоход YAMAHA VK 540 E, снегоболотоход CFMOTO CF и два маломерных судна.

У председателя горсовета Галины Горст (3,9 млн рублей) в собственности только садовый участок и квартира. Её первый заместитель Василий Мамонтов (7,2 млн рублей) имеет жилой дом, земельный участок и квартиру. В собственности Мамонтова Jeep WRANGLER UNLIMETED ‘SAHARA’ и MERCEDES BENZ. Вице-спикер представительного органа Алексей Сокин (2,7 млн рублей) задекларировал квартиру и автомобили Ford Focus.

Обанкротившийся депутат Антон Дубель заработал в 2016 году 119 тыс. рублей. В его собственности квартира в 110 квадратных метров. Супруга депутата-коммуниста Ивана Ивченко (737 тыс. рублей) владеет зерноуборочным комбайном Нива СК-5. Либерал-демократ Алексей Ложкин (1,1 млн рублей) передвигается на Chevrolet Aveo и владеет квартирой в 29,8 квадратных метров. Представитель "Справедливой России" Ирина Матвеенко (5,2 млн рублей) владеет тремя земельными участками, жилым домом, тремя квартирами, BMW X5, MERCEDES BENZ, снегоходом LYNX 69 YETI ARMY 600E-TEC и снегоболотоходом CAN -AM Commander LTD.

Виталий Путинцев (4,3 млн рублей) владеет 12 земельными участками, садовым домом и катером "Прогресс". Многодетная мать Елена Свешникова (539 тыс. рублей) вместе с супругом и четырьмя несовершеннолетними детьми владеет квартирой в 52 квадратных метра и автомобилем Toyota Vıtz, который недавно пытались арестовать приставы за долги.

Старейший депутат горсовета Анатолий Стражников (1,5 млн рублей) передвигается на Toyota RAV 4, владеет пятью гаражами, двумя квартирами и земельным участком. Юрий Федотов (26,8 млн рублей) не имеет в собственности машин, но владеет тремя квартирами и земельным участком. Руководитель фракции "Единая Россия" в горсовете Николай Чираков (8,7 млн рублей) имеет в собственности две квартиры, земельный участок и роскошный внедорожник Toyota Land Cruiser.