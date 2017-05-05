Фестиваль 1200x90
Уволившиеся чиновники оказались одними из самых богатых в омском правительстве
Политика  •   5 мая 2017, 17:33, последнее обновление 5 мая 2017, 17:34  •  печать

Уволившиеся чиновники оказались одними из самых богатых в омском правительстве

Автор:

Члены областного кабинета министров озвучили свои доходы.

Портал правительства Омской области опубликовал сведения о доходах и имуществе министров и их семей за 2016 год.

Самым богатым в облправительстве оказался зампредседателя правительства Игорь Бондарев с заработком более 4,58 млн руб. Его семья владеет двумя земельными участками, домом, большой квартирой, снегоходом и автомобилем Toyota Land Cruiser-200, записанным на супругу. Среди вице-губернаторов также выделяется уволенный накануне Станислав Гребенщиков с доходом почти 4,36 млн руб. (это почти на полмиллиона больше, чем годом ранее), лодкой "Прогресс-2", снегоходом и двумя автоприцепами. Больше имущества у супруги Гребенщикова - участок, дом почти 500 кв.м, три квартиры, нежилое помещение и автомобиль Volkswagen Tiguan.

Первый зампредседателя облправительства Андрей Новосёлов заработал за прошлый год чуть более 4 млн руб. В собственности у него нет ни жилой недвижимости, ни машин, но у его супруги есть две квартиры на 80,5 и 190 кв. м. Владимир Компанейщиков задекларировал 4,2 млн руб. дохода, участок, дом, квартиру, автомобили Ford Focus и Mazda 6, а также мотоцикл Yamaha DragStar 1100. Татьяна Вижевитова заработала почти 3,8 млн руб. и пользуется тремя квартирами.

Среди министров наибольший заработок задекларировал экс-министр культуры Виктор Лапухин, ушедший на пенсию после культурного форума с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Годовая зарплата Лапухина составила почти 4,4 млн руб., среди имущества - участок, дом, квартиры и Toyota Highlander. Самый маленький доход - всего 1,7 млн руб. - задекларировал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц. 

Теги  •  #доходы #правительство Омской области

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анна Мишина  •  5 мая 2017, 19:44

И это только малая часть, чем они владеют. Остальное записано все на родственников.

Ответить
Последние новости
Сотрудники Росгвардии задержали двух жителей Омской области при попытке угона чужого авто  •  сегодня, 17:50  •   1
Стало известно, какой банк будет возмещать выплаты вкладчикам омского "Сибэса"  •  сегодня, 17:40
Омский "Ашан" оштрафовали за отказ проходить проверку  •  сегодня, 17:08  •   2
Омич в медицинской маске трижды ограбил микрокредитную компанию  •  сегодня, 16:49  •   3  •  
Омский "Авангард" приобрёл силового защитника Березина  •  сегодня, 16:40
В Омске начали судить застройщика Заборовского, оставившего более тысячи омичей без квартир  •  сегодня, 16:31
Еще новости
Ввавилон 7 лет 240х400