Уволившиеся чиновники оказались одними из самых богатых в омском правительстве

Портал правительства Омской области опубликовал сведения о доходах и имуществе министров и их семей за 2016 год.

Самым богатым в облправительстве оказался зампредседателя правительства Игорь Бондарев с заработком более 4,58 млн руб. Его семья владеет двумя земельными участками, домом, большой квартирой, снегоходом и автомобилем Toyota Land Cruiser-200, записанным на супругу. Среди вице-губернаторов также выделяется уволенный накануне Станислав Гребенщиков с доходом почти 4,36 млн руб. (это почти на полмиллиона больше, чем годом ранее), лодкой "Прогресс-2", снегоходом и двумя автоприцепами. Больше имущества у супруги Гребенщикова - участок, дом почти 500 кв.м, три квартиры, нежилое помещение и автомобиль Volkswagen Tiguan.

Первый зампредседателя облправительства Андрей Новосёлов заработал за прошлый год чуть более 4 млн руб. В собственности у него нет ни жилой недвижимости, ни машин, но у его супруги есть две квартиры на 80,5 и 190 кв. м. Владимир Компанейщиков задекларировал 4,2 млн руб. дохода, участок, дом, квартиру, автомобили Ford Focus и Mazda 6, а также мотоцикл Yamaha DragStar 1100. Татьяна Вижевитова заработала почти 3,8 млн руб. и пользуется тремя квартирами.

Среди министров наибольший заработок задекларировал экс-министр культуры Виктор Лапухин, ушедший на пенсию после культурного форума с участием премьер-министра Дмитрия Медведева. Годовая зарплата Лапухина составила почти 4,4 млн руб., среди имущества - участок, дом, квартиры и Toyota Highlander. Самый маленький доход - всего 1,7 млн руб. - задекларировал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц.