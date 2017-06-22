Ушедшего из горсовета Василия Мамонтова проверяют на наличие зарубежных активов
Политика  •  22 июня 2017, 12:08, последнее обновление 22 июня 2017, 12:45  •  печать

Ушедшего из горсовета Василия Мамонтова проверяют на наличие зарубежных активов

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Прокуратура Омской области проверяет бывшего первого заместителя председателя Омского городского совета на наличие счетов и недвижимости за рубежом.

Сложившего депутатские полномочия 21 июня бывшего первого вице-спикера Омского городского совета Василия Мамонтова прокуратура Омской области проверяет на наличие не внесённых в декларацию о доходах зарубежных счетов и недвижимости. Идущую проверку в разговоре с корреспондентом "Омск Здесь" подтвердила старший помощник прокурора региона Динара Тулева. Завершение проверки и оглашения её результатов стоит ожидать через неделю.

Напомним, что накануне Василий Мамонтов подал заявление о сложении с себя депутатских полномочий по собственному желанию. Его просьбу городской совет удовлетворил единогласно. Сам Мамонтов на заседании не присутствовал. В 2016 году первый вице-спикер заработал 7,2 млн рублей. В его собственности квартира, дом, земельный участок и половина квартиры в Германии. Зарубежный объект недвижимости в декларации Василия Мамонтова изначально указан не был. Согласно обновлённой декларации в собственности Мамонтова и его супруги квартира в Германии площадью 114,03 квадратных метров. В Омском городском совете корректировку декларации бывшего первого вице-спикера назвали "рабочим моментом", пояснив, что любой депутат в течение месяца имел право вносить изменения в сведения о доходах и имуществе.

Теги  •  #Василий Мамонтов #декларация #прокуратура

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