В 2016 году губернатор Омской области заработал почти шесть миллионов рублей

Губернатор Омской области Виктор Назаров опубликовал декларацию о доходах за 2016 год. По сравнению с 2015-м его доход снизился на 230 тыс. руб.

В 2016 году губернатор Омской области Виктор Назаров заработал 5,9 млн руб. По сравнению с 2015 годом его доход снизился на 230 тыс. руб. Это связано с тем, что в прошлом году глава региона отменил сам себе часть положенных выплат за работу со сведениями, составляющими гостайну.

Губернатор владеет двумя квартирами площадью 64,3 и 143 квадратных метра. Также в его собственности гараж площадью 17,3 квадратных метра и прицеп к легковому автомобилю.

Супруга Виктора Назарова задекларировала доход в 1,4 млн руб. В её собственности квартиры площадью 128,8 и 143 квадратных метров, а также половина нежилого помещения в 77,1 квадратных метра. У несовершеннолетнего сына губернатора в пользовании находится квартира площадью 143 квадратных метра.