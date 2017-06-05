Омским министром культуры стал музейщик Юрий Трофимов

Как сообщает портал правительства Омской области, губернатор Виктор Назаров назначил директора музея имени М. А. Врубеля Юрия Трофимова региональным министром культуры. Соответствующее распоряжение он подписал сегодня, 5 июня.

Юрий Трофимов родился 24 октября 1978 года в Большереченском районе Омской области. Окончил Омский государственный университет, получив квалификацию историка. Кандидат исторических наук. С мая 2011 года занимал должность директора музея имени М. А. Врубеля. Кто возглавит музей, пока неизвестно, пресс-секретарь Минкульта не доступен для комментариев.

Добавим, кресло министра культуры освободилось после ухода на пенсию Виктора Лапухина. Но позже выяснилось, что чиновник всё-таки из сферы культуры не уходит. Он вернулся на своё прежнее место в Омский академический театр драмы.