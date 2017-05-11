Экс-министр Виктор Лапухин вернулся в омский Драмтеатр

Виктор Лапухин назначен директором Омского государственного академического театра драмы.

Виктор Прокопьевич сегодня представлен коллективу театра как директор. Мир Неонович (Бывалин - экс-директор драмтеатра - прим. ред.) - прекрасный специалист, он продолжит свою работу в театре как заместитель директора, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" пресс-секретарь Минкульта Андрей Маслов.

Виктор Лапухин возглавлял омскую Драму с 2001 по 2012 год и затем перешёл на должность министра культуры Омской области. Из областного правительства он ушёл 2 мая в связи с выходом на пенсию.