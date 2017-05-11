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Экс-министр Виктор Лапухин вернулся в омский Драмтеатр
Культура  •  11 мая 2017, 12:32, последнее обновление 11 мая 2017, 12:38  •  печать

Экс-министр Виктор Лапухин вернулся в омский Драмтеатр

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Руководитель, покинувший на прошлой неделе областное министерство культуры, займёт свою предыдущую должность.

Виктор Лапухин назначен директором Омского государственного академического театра драмы. 

Виктор Прокопьевич сегодня представлен коллективу театра как директор. Мир Неонович (Бывалин - экс-директор драмтеатра - прим. ред.) - прекрасный специалист, он продолжит свою работу в театре как заместитель директора, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" пресс-секретарь Минкульта Андрей Маслов.

Виктор Лапухин возглавлял омскую Драму с 2001 по 2012 год и затем перешёл на должность министра культуры Омской области. Из областного правительства он ушёл 2 мая в связи с выходом на пенсию.

Теги  •  #Виктор Лапухин #Драмтеатр #министерство культуры #Мир Бывалин

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