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Омский экс-министр культуры назвал причину своего ухода
Культура  •   3 мая 2017, 15:30, последнее обновление 3 мая 2017, 15:53  •  печать

Омский экс-министр культуры назвал причину своего ухода

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По словам Виктора Лапухина, который накануне подал заявление об отставке, это было не сиюминутное, а взвешенное и хорошо обдуманное решение.

2 мая Виктор Лапухин покинул пост министра культуры Омской области, и сегодня на это место временно назначен его первый заместитель Иван Шеин. По словам самого Лапухина, решение об отставке не было сиюминутным.

- Мы с губернатором давно говорили о моём выходе на пенсию - это вопрос не одного дня, - пояснил Виктор Лапухин. - Вчера мы с Виктором Ивановичем ещё раз обсудили вопрос о моей отставке, и он её принял.

Напомним, Виктор Прокопьевич Лапухин был приглашён на должность министра культуры Омской области в 2012 году. Начав работу директором сельского дома культуры, он дошёл до высоких руководящих постов. За свой труд он отмечен государственными наградами, в том числе орденом "Знак Почёта", медалью Республики Казахстан "За трудовое отличие", имеет почётные звания "Заслуженный работник культуры Казахской ССР", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", высшую ведомственную награду Министерства культуры России - почётный знак "За вклад в российскую культуру".

Теги  •  #Виктор Лапухин #министерство культуры #увольнение

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