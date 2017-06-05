Омский драмтеатр отказался принимать новых артистов

Руководство омского академического театра драмы отменило прослушивания артистов в труппу, назначенные на 24 июня. Это решение было принято спустя две недели после возвращения на должность директора театра Виктора Лапухина. Однако в театре никак не связывают эти события.

Как рассказала "Омск Здесь" руководитель литературно-драматургической части Светлана Вегелей, набор в труппу не будет проводиться, потому что она уже сформирована и свободных ставок в театре нет. Сегодня в труппу Драматического театра входят 39 актёров. В конце 2016 года в театр пришли Мария Токарева ("Три товарища" и "Искупление") и Всеволод Гриневский ("Три товарища", "Без ангела", "Леди Макбет Мценского уезда").

Отметим, что в этом сезоне в Омской драме состоялись пять премьер. На основной сцене главный режиссёр театра Георгий Цхвирава поставил спектакль по роману Э. М. Ремарка "Три товарища", московский режиссёр Роман Самгин выпустил спектакль "Правда - хорошо, а счастье лучше" по пьесе А. Н. Островского, главный режиссёр новосибирского театра "Глобус" Алексей Крикливый поставил спектакль по роману Ф. Горенштейна "Искупление", который по результатам фестиваля-конкурса "Лучшая театральная работа Омской области в 2016 году" признан лучшим спектаклем. На Камерной сцене имени Татьяны Ожиговой в этом году вышли премьерные спектакли "Жизнь" по мотивам повести Л. Толстого "Смерть Ивана Ильича" (режиссёр - Борис Павлович) и Sole mio по мотивам пьесы Г. Ибсена "Привидения" (режиссёр - Евгений Кочетков). 143-й театральный сезон Омская драма закроет 14 июня спектаклем "Три товарища" по роману Э. М. Ремарка в постановке главного режиссёра театра Георгия Цхвиравы.