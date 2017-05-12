Глава омского "Пятого театра" стал самым богатым среди коллег

Директор Омского государственного академического театра драмы Мир Бывалин получил в прошлом году почти 2,1 млн рублей. В его собственности доля в квартире площадью 76 кв. м. Напомним, что на этой неделе Бывалин вернулся на должность заместителя, уступив место экс-министру культуры региона Виктору Лапухину. Руководитель театра "Галерка" Владимир Витько задекларировал 1,2 млн рублей и долю в квартире площадью 80,4 кв. м. Художественный руководитель "Пятого театра" Никита Гриншпун заработал в 2016 году сумму в 2,2 млн рублей. Директор Омского государственного театра кукол, актёра, маски "Арлекин" Станислав Дубков получил почти 1,5 млн рублей, в его собственности доля в квартире площадью 84,5 кв. м. Директор Музыкального театра Борис Ротберг указал в декларации доход в 1,4 млн рублей. В его собственности также жилой дом площадью 86 кв. м, земельный участок площадью 1300 кв. м, две квартиры площадью 30 и 93 кв. м, а также автомобиль Toyota. Руководитель Северного драматического театра имени М. А. Ульянова, расположенного в Таре, Анджей Неупокоев получил доход в 740,7 тыс. рублей. В его собственности также жилой дом площадью 48 кв. м, земельный участок площадью 700 кв. м, две квартиры площадью 40 и 100 кв. м, а также два автомобиля Nissan и Mersedes.

Директор музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля Юрий Трофимов задекларировал 940,8 тыс. рублей дохода, квартиру площадью в 48 кв. м и легковой автомобиль Toyota. Директор музея-заповедника "Старина Сибирская" Александр Гулько получил в 2016 году 723,7 тыс. рублей. В его собственности также жилой дом площадью 88 кв. м, два земельных участка площадью 700 кв. м и 48 240 000 кв. м, а также автомобиль Renault. Руководитель Историко-краеведческого музея Пётр Вибе заработал за 2016 год почти 1,2 млн рублей. В его собственности квартира площадью 66 кв. м, жилой дом площадью 120 кв. м, земельный участок 1500 кв. м, а также автомобиль Honda.

Глава литературного музея имени Ф. М. Достоевского Виктор Вайнерман задекларировал 661,3 тыс. рублей. В его собственности квартира площадью 60 кв. м. У руководителя "Либеров-центра" Елены Буйновой доход в 591,4 тыс. рублей, квартира площадью 74 кв. м, земельный участок 21 кв. м и гараж в Казахстане. У директора музея Кондратия Белова Владимира Белова доходы на сумму 938,8 тыс. рублей. В собственности квартира площадью 64 кв. м и дачный участок 567 кв. м.

Директор Омской филармонии Ирина Лапшина заработала в прошлом году 880,6 тыс. рублей. В её собственности квартира площадью 48 кв. м. Директор библиотеки имени А. С. Пушкина Александр Ремизов задекларировал 1,05 млн рублей, в его собственности квартира площадью 106 кв. м.

Отметим также, что глава Большереченского зоопарка имени В. Д. Соломатина Сергей Овчинников заработал в прошлом году 564,6 тыс. рублей.