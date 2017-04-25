Омские общественники предложили ускорить передачу памятников в частные руки

На проходящем в Омске форуме "Единой России", посвящённом вопросам культуры, председатель Омского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Никита Шалмин заявил, что процедура привлечения бизнеса к реставрации памятников плохо работает.

- Есть продажи и торги, но инвестиционный капитал вымывается, потому процедура хромает и не проработана. Хотя нам нужно увеличить частные инвестиции, - цитирует общественника сайт омского отделения "Единой России".

Член Совета Федерации Сергей Попов согласился с предложением Никиты Шалмина. По его словам, сейчас в законодательстве прописана передача памятников в частные руки, но практика показывает, что бизнесмену нужно пройти пять-шесть стадий, чтобы получить объект во владение. Поэтому многие частники отказываются, когда вникают в процесс процедуры.