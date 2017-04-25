Омские общественники предложили ускорить передачу памятников в частные руки
Политика  •  25 апреля 2017, 14:23, последнее обновление 25 апреля 2017, 15:02  •  печать

Омские общественники предложили ускорить передачу памятников в частные руки

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Представитель общества охраны памятников предложил упростить процедуру согласования и предоставления объектов предпринимателям. 

На проходящем в Омске форуме "Единой России", посвящённом вопросам культуры, председатель Омского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Никита Шалмин заявил, что процедура привлечения бизнеса к реставрации памятников плохо работает.

- Есть продажи и торги, но инвестиционный капитал вымывается, потому процедура хромает и не проработана. Хотя нам нужно увеличить частные инвестиции, - цитирует общественника сайт омского отделения "Единой России".

Член Совета Федерации Сергей Попов согласился с предложением Никиты Шалмина. По его словам, сейчас в законодательстве прописана передача памятников в частные руки, но практика показывает, что бизнесмену нужно пройти пять-шесть стадий, чтобы получить объект во владение. Поэтому многие частники отказываются, когда вникают в процесс процедуры.

Теги  •  #бизнес #история #культура #памятник #форум

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