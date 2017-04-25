LIVE: Совещание с участием Дмитрия Медведева в правительстве Омской области

На этом наша трансляция заканчивается.

13:25 Медведев: "Коллеги, надо сделать всё, чтобы была совместная работа по дорогам. Это обязательства региональные, но мы стараемся помогать. Всё надо законтрактовать и поставить в работу. Я посмотрел альбом с дефектами дорог, отремонтированных в прошлом году в Омске. Пусть подрядчики сделают всё в рамках гарантийных обязательств. Нам не нужны дороги, которые делаются на несколько месяцев. Зимы у нас суровые, снега много, но дороги должны быть качественными".

13:18 Первый замминистра транспорта России Евгений Дитрих: "Правительство Омской области в 2016 и 2017 году практически полностью формирует дорожный фонд. В середине октября в Омске завершались дорожные работы. Шелушение асфальта показывает, что не везде использовались качественные материалы. Предлагаем дать поручение подрядчикам исправить всё в рамках гарантийных обязательств".

13:16 Назаров: "Согласен".

13:15 Медведев: "Нужно не деньги осваивать, а работы качественно выполнять и в срок".

13:13 Назаров: "30 нерегулированных пешеходных переходов мы оборудуем в соответствии с ГОСТом. В первую очередь оборудуются пешеходные переходы у школ. Хочется сказать спасибо министерству транспорта, что деньги поступили вовремя. Никогда такого не было, что уже в феврале деньги поступили в бюджет. До 28 апреля рассчитываем подписать первые контракты с подрядчиками. До 30 сентября мы полностью реализуем средства дорожного фонда. Планируем отремонтировать 300 тыс. квадратных метров дворов и подъездов к ним в рамках проекта благоустройства".

13:12 Назаров: "70 % жителей региона".

13:11 Медведев: "Сколько людей живет в омской агломерации от числа населения области?"

13:10 Губернатор Виктор Назаров берёт слово: "У нас некачественность дорог в прошлом году по социальным вопросам была на первом месте. Ситуацию в прошлом году удалось исправить. Делаем ставку на качественные дороги и гарантийные обязательства подрядчиков. В 1,5 раза увеличили дорожный фонд. Основной упор мы сделаем на областной центр.

13:08 Медведев: "Омск оказался в числе 37 городов, где мы договорились привести дороги в нормативное состояние. Жители Омска много пишут о состоянии дорог. Мне поступает много таких обращений. В омской агломерации живет полтора миллиона человек, и транспортный вопрос здесь стоит остро. Планируется, что в омской агломерации в полтора раза снизится количество аварийно-опасных участков".

13:05 Медведев: "Начнём мы с темы дорог. Она особенно актуальна для Омска. В поездках всегда стараюсь сесть за руль и вместе с губернатором проехать, чтобы почувствовать на себе состояние дорог. В регионах и в Омской области в частности ситуация с дорогами далека от идеальной. Мы с губернатором проехались и оценили состояние дорог в Омске. Конечно, не везде, но всё-таки поняли состояние".

13:00 Сегодня в Омске стартовал форум "Единой России" "Культура - национальный приоритет", в котором примет участие премьер-министр России Дмитрий Медведев. Однако перед выступлением на пленарном заседании форума глава российского правительства проводит совещание в правительстве Омской области.