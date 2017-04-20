Прокуратура ограничила расходы депутатов Горсовета на себя
Политика  •  20 апреля 2017, 16:29  •  печать

Прокуратура ограничила расходы депутатов Горсовета на себя

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Надзорный орган указал на то, что представительские расходы народных избранников должны контролироваться более пристально.

Претензия прокуратуры рассматривалось на сегодняшнем заседании бюджетного комитета Городского совета. Ведомство предложило конкретизировать статьи представительских расходов. Ежемесячные траты на одного депутата (всего их 37 человек) составляют 20 тыс. руб.

Теперь парламентарии смогут дарить подарки не на любом торжестве, куда приглашены, а только если приглашение официальное и по случаю государственных праздников. Ограничены депутаты и в телефонных переговорах - оплачиваться будут расходы только на один номер и только внутри региона, сообщает телеканал "Продвижение". Также из представительских расходов можно оплачивать поездки на муниципальном транспорте в черте города.

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #бюджет #Горсовет #прокуратура

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