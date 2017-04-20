Омские чиновники решили открыть сезон охоты в Родительский день

Сегодня, 20 апреля, на заседании Законодательного собрания народные избранники выразили недоумение по поводу даты открытия охотничьего сезона. По планам министерства природных ресурсов и экологии, добыча дичи омскими охотниками должна начаться 25 апреля - в День поминовения усопших. Именно это возмутило председателя Законодательного собрания Владимира Варнавского.

- Вот у нас во вторник открывается сезон охоты. С какой стати вообще во вторник, когда всегда в пятницу открывали? Почему в Родительский день, антихристы что ли вы? - недоумевал председатель парламента Владимир Варнавский.

- Владимир Алексеевич, я лично даже на бабочек не охочусь, - ответил заместитель министра природных ресурсов и экологии Александр Матненко, присутствовавший на заседании. - Я вообще идейный противник охоты. Будь моя воля, я бы её вообще запретил.

- Есть предложение к правительству: назначить министром природных ресурсов человека-противника охоты! - высказался Владимир Варнавский. - А то все охотники и хотят за крылышко зацепиться.

Также председатель Законодательного собрания рекомендовал действующему министру природных ресурсов и экологии Александру Винокурову перестать ездить по командировкам и начать посещать заседания. Вопросов к чиновнику накопилось немало.