Омские чиновники решили открыть сезон охоты в Родительский день
Политика  •  20 апреля 2017, 12:35, последнее обновление 20 апреля 2017, 15:53  •  печать

Омские чиновники решили открыть сезон охоты в Родительский день

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Министр экологии природных ресурсов Омской области Александр Винокуров получил новую порцию критики от депутатов.

Сегодня, 20 апреля, на заседании Законодательного собрания народные избранники выразили недоумение по поводу даты открытия охотничьего сезона. По планам министерства природных ресурсов и экологии, добыча дичи омскими охотниками должна начаться 25 апреля - в День поминовения усопших. Именно это возмутило председателя Законодательного собрания Владимира Варнавского.

- Вот у нас во вторник открывается сезон охоты. С какой стати вообще во вторник, когда всегда в пятницу открывали? Почему в Родительский день, антихристы что ли вы? - недоумевал председатель парламента Владимир Варнавский.

- Владимир Алексеевич, я лично даже на бабочек не охочусь, - ответил заместитель министра природных ресурсов и экологии Александр Матненко, присутствовавший на заседании. - Я вообще идейный противник охоты. Будь моя воля, я бы её вообще запретил.

- Есть предложение к правительству: назначить министром природных ресурсов человека-противника охоты! - высказался Владимир Варнавский. - А то все охотники и хотят за крылышко зацепиться.

Также председатель Законодательного собрания рекомендовал действующему министру природных ресурсов и экологии Александру Винокурову перестать ездить по командировкам и начать посещать заседания. Вопросов к чиновнику накопилось немало.

Теги  •  #Александр Винокуров #Александр Матненко #Владимир Варнавский #охота

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