Омский губернатор отказался комментировать уголовное дело Гребенщикова
Политика  •  19 апреля 2017, 17:35, последнее обновление 19 апреля 2017, 19:18  •  печать

Омский губернатор отказался комментировать уголовное дело Гребенщикова

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Губернатор Омской области Виктор Назаров заявил, что не вправе комментировать работу следственных органов.

После сегодняшнего заседания правительства Омской области губернатор Виктор Назаров в разговоре с корреспондентом телеканала "Продвижение" заявил, что не намерен комментировать возбуждение уголовного дела в отношении своего заместителя по вопросам строительства и энергетики Станислава Гребенщикова. Следственный комитет подозревает его в злоупотреблении должностными полномочиями при выборе подрядчика для реконструкции здания страхового общества "Саламандра".

Я не буду комментировать. Это комментировать должны правоохранительные органы, они дают оценку, - сказал Назаров.

Также глава региона пояснил, что сейчас Станислав Гребенщиков находится на больничном. Как ранее сообщал "Омск Здесь", вице-губернатор пока не отстранён от занимаемой должности.

Подробности смотрите в субботнем выпуске программы "Омск Здесь" на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #Виктор Назаров #Станислав Гребенщиков

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