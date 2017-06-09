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LIVE: Fashion show. Профи-показ в Омске
LIVE  •   9 июня 2017, 14:44, последнее обновление 9 июня 2017, 14:45  •  печать

LIVE: Fashion show. Профи-показ в Омске

Сегодня, 9 июня, в 17:00 в рамках Омской арт-резиденции в музее имени Врубеля пройдёт профи-показ известных омских дизайнеров.

В Омске продолжается форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.

Сегодня в 17:00 в музее имени Врубеля пройдёт профи-показ. Омские дизайнеры представят свои профессиональные коллекции. Будут представлены работы Alexander Bogdanov, Berezovskaya Anna, Osipova Dasha, Mari Butenko, а также Line Rosenlund Jensen (Дания).

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию:

 

Теги  •  #live #арт-резиденция #видео #дизайнер #модельер

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