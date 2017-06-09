LIVE: Fashion show. Профи-показ в Омске

В Омске продолжается форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.
Сегодня в 17:00 в музее имени Врубеля пройдёт профи-показ. Омские дизайнеры представят свои профессиональные коллекции. Будут представлены работы Alexander Bogdanov, Berezovskaya Anna, Osipova Dasha, Mari Butenko, а также Line Rosenlund Jensen (Дания).
Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию:
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