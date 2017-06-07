Омская "Формула моды" обнажила мысли и чувства дизайнеров

В этом году участники дизайнерского конкурса искали вдохновение в городе и людях - именно так звучит основная тема Омской арт-резиденции, частью которой и стал Международный фестиваль "Формула моды. Восток-Запад".

Сегодня, 7 июня, в рамках Омской арт-резиденции состоялось открытие XXI Международного фестиваля искусства и дизайна "Формула моды: Восток-Запад 2017". Этот фестиваль - лишь первая ступень лестницы в высокую моду, и за свою двадцатилетнюю историю "Формула моды" заявила свыше десятка громких имён, доказывая, что омская школа дизайна - одна из лучших в России. В этом году фестиваль пройдёт в новом формате: участники демонстрируют свои работы не на моделях - они приготовили экспозиционный планшет, на котором отражены мысли дизайнера: от эскиза на бумаге до уже готового костюма на манекене.

- Я знаю, сколько сил вложили дизайнеры, которые сегодня, простите меня за это слово, висят на стенах. Сколько идей было проработано в голове, и какие они стали, когда мы их разместили в музее. В этом году сменился формат: мы решили не прятать все те сокровища, которые у нас есть. Мы впервые решили выставить все работы, чтобы были понятны все те технологические моменты, которые происходят у дизайнера в голове. Мы вытащили всё то, с чего дизайнер начинает: о чём он думает, когда делает эскиз, и чем он завершает образ, - рассказала руководитель стратегического проекта опорного университета "Омская арт-резиденция", директор Центра материальной культуры и дизайна ОмГТУ Эмма Васильева.

Жюри будут оценивать работы в три этапа: выставочный, презентация коллекций и гранд-дефиле. В выставочной части представлено 50 дизайнерских коллекций. Уровень работ участников - от начинающих до профессиональных, география конкурса - восемь городов России и Казахстана (Алма-Ата).

"Ядро" большинства коллекций молодых дизайнеров представлено андрогинным модельным рядом: свободные брюки и широкие пальто, кажущиеся на размер больше положенного. Это и платья с цветочным принтом, юбки и длинные блейзеры, которые сопровождаются ретро-деталями: элегантные шапки, банты, пышные рукава, - всё это напоминало о чувственной романтике города и живущих в нём людей. Дизайнеры представили как коллекции, отсылающие к костюмам 19 века, так и современные экспериментальные наряды, соединяющие русский орнамент с актуальными силуэтами.

Главное оружие фестиваля - ткани, и при создании коллекций дизайнеры использовали шерсть, шёлк, капрон, ангору, фетр, кожу и мех. В бой шло всё, что было под рукой, и "амуниция" некоторых образов состоит из сочетания десятка самых разных тканей.

Имя лучшего из 50 дизайнеров назовут 11 июня в Концертном зале Омской филармонии, а сам вернисаж выставки будет открыт ещё месяц после завершения арт-резиденции. Главная награда довольно внушительна: обладатель Гран-при получит возможность пройти на стажировку за рубежом. Приятный бонус всем участникам гранд-дефиле - поощрительный денежный приз.

После официальной части состоялся перформанс театра мод "ОбраZ", которому в этом году исполнится 33 года. Он был основан студентами ОГИСа, а сегодня в труппе "разновузовские" личности и не только. Коллектив уникален тем, что здесь нет профессиональных актёров - на сцене играют и передают свои эмоции модели.

Напомним, в Омске продолжается форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.

Фото: Дарья Молчанская