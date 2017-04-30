Артём Михалков: "Я доволен фестивалем "Движение" на 95 процентов"

Президент национального фестиваля кинодебютов "Движение" рассказал корреспонденту "Омск Здесь" о том, с чем подошёл фестиваль к своему первому юбилею, оправдались ли его надежды, и о том, каково сегодня быть молодым режиссёром в России.

Артём, завершился уже пятый фестиваль. Можете ли дать какие-то оценки? Собирали ли фильмы полные залы, посещали ли омичи мастер-классы и творческие встречи?

Фестиваль - сложный механизм, который зависит от многих факторов: от программы, членов жюри. Но в первую очередь фестиваль делается для зрителя. Я хочу отметить, что омский зритель - тот зритель, который растёт вместе с дебютантами, и это видно по лицам, которые приходят в кино и смотрят фильмы. И что немало важно, очень много молодёжи. Показатель значимости фестиваля ещё в том, что когда идут титры, никто не уходит из зала, встают и хлопают. Это уважение к кино и к самому фестивалю.

Помните то, как Вы восприняли предложение стать президентом кинофестиваля? Сейчас, уже спустя пять лет, можно сказать, что Ваши ожидания от фестиваля оправдались?

Они оправдались в том смысле, что мы открываем молодёжь и ищем таланты. Молодые авторы после нашего фестиваля попадают на другие смотры. Это и Берлинский фестиваль, и фильм Владлены Санду "Святый Боже" был показан на Роттердамском фестивале. Это всё рождается здесь, в Омске. Эта интерактивная мультиформатная площадка, как мне кажется, даёт перспективу не только молодым, но и тем, кто приезжает общаться между собой. Омск, так сказать, connecting people.

Когда мы с Вами общались на первом "Движении" в 2013 году, Вы обозначили свои главные задачи. Интересно узнать, насколько они выполнены? Одна из них была такой: "Фестиваль будет делать всё для того, чтобы начинающих режиссёров заметили".

Этот процесс должен быть бесконечным, но то, что мы открываем новые фильмы и имена, это так и есть. Ради этого всё и делается. Задача эта ежегодно выполняется, и мы будем только расти, а иначе нет в этом никакого смысла.

Когда только открывали первый фестиваль, не думали, что он станет таким. Никто никогда не думает о масштабах. Это уже определяет количество зрителей, и это и есть тот показатель, а также желание молодых авторов отдавать свои фильмы именно на фестиваль "Движение". Это очень важно, поэтому теми задачами, которые выполняются на сегодняшний момент - я доволен на 95 процентов.

В прошлом году на фестиваль пришло рекордное количество заявок, в этом году Вы даже не называли цифр, говоря о том, что их ещё больше. А соответствует ли количество качеству присылаемых работ?

Год на год не приходится, и мы же сами не снимаем фильмы, а только их показываем. Количество фильмов действительно стало больше, но качество каждый год разное. Из всего множества фильмов на фестивале представляются самые интересные, актуальные и мейнстримовские. И взгляды режиссёров могут совпадать с нашими, зрительскими, а могут вызывать и другие ощущения. Но на то оно и кино, чтобы ты находил что-то своё.

Расскажите, как ежегодно отбираются председатели и члены жюри фестиваля?

Это сложный живой механизм, потому что много кто занят, не дают точные даты. Ведь всё происходит в последний момент. Благодаря Стасу Тыркину и Полине Зуевой (программный директор и генеральный продюсер фестиваля – прим. ред), их связям и желанием сделать фестиваль лучше, стараемся находить тех, кто достиг в кино больших высот. За пять лет было много профессионалов, и сейчас главное - держать эту планку, чтобы жюри было сильным. Это очень важно, потому что это влияет на фильмы и призы. Приятно же, когда в жюри сидят мэтры.

После пяти лет работы с дебютантами Вы можете сказать, чего сегодня не хватает молодым режиссёрам?

Вы знаете, мне кажется, что молодым ребятам всего хватает. Если есть желание. Да, раньше они могли сказать, что они не могут снять кино, потому что у них нет возможности купить камеру и плёнку. Сейчас ты можешь снять кино даже на "айфон", главное, чтобы была история и идея, которую можно показать здесь. В этом смысле у них всего хватает. И наш фестиваль как раз та площадка, которая их поддерживает, и здесь молодые ребята могут высказаться.

В этом году победители фестиваля, помимо статуэтки, получат денежное вознаграждение?

Я бы не хотел об этом сейчас говорить, потому мы как раз сейчас определяемся с этим. Но я не уверен. Если бы у нас появилась какая-то финансовая возможность и спонсоры, то это была бы отличная возможность для дебютантов в том плане, что мы смогли бы им и финансово помочь. Но могу сказать, что у нас будут призы, которые не связаны в физическом плане с деньгами, но это будет помощь дебютантам в производстве кино.

Как, на Ваш взгляд, скандальные истории вокруг кино, как то было с "Викингом" и "Матильдой" Учителя могут повлиять на кассовые сборы? Провокация ради привлечения зрителя - это хорошо или недопустимо?

Если ты делаешь мейнстримовское и коммерческое кино, его надо продавать. А на войне все средства хороши. Другое дело, кто это делает: сами продюсеры придумывают легенды или кому-то действительно что-то не понравилось. В последнем случае это, конечно, работает больше на пользу фильму. Раскручивать бренды и товары, которые надо покупать, необходимо. А как иначе? Ведь действительно вкладываются огромные деньги в реализацию, и люди знают, что выходит такой фильм, и идут в кино. Главное, чтобы фильм был хороший. Потому что, когда раскручиваешь то, что потом сложно смотреть, то ты, во-первых, неоправданно тратишь огромные деньги, а во-вторых, какой в этом тогда смысл?

В прошлом году на экраны вышел фильм "Коллектор". Сама тема и формат - фильм одного актёра - в российском кинематографе не сказать, что популярный. Как Вы относитесь к такому кино?

Это хорошо сделанное кино, интересно, когда в кадре один человек и всё держится на игре одного актёра. Нет ни графики, ни сложных съёмок. И это как раз тот случай, что, не вкладывая деньги в рекламу, хороший фильм собрал приличную кассу. При том, что стоил он не так дорого. Такое кино уже востребовано: был хороший прокат, его купили на телевидение. Этот фильм был также отмечен на "Кинотавре".

Что значит, на Ваш взгляд, быть режиссёром в России сегодня? Возможно ли быть режиссёром-автором, который может сказать: "Я хочу так снять, и другого варианта нет"?

Наш фестиваль как раз та площадка, где показывают фильмы, которые выйдут в ограниченный прокат. И это то место, где каждый начинающий режиссёр может показать то, что он хотел сделать. Понятно, что в основном ставят коммерческое кино и очень много американских фильмов в прокате. "Движение" говорит, что вот есть такой молодой режиссёр, который так мыслит. И я благодарен всем продюсерам, которые приезжают к нам на фестиваль и смотрят молодых, и, если всё складывается, приглашают их в свои проекты.

В одном из недавних интервью Вы сказали, что хотите сделать простую современную драму про наше время, 90-е годы и 2000-е. Когда ждать этот новый проект?

Да, я пытался реализовать этот проект два года, но в связи с тем, что в сценарии есть ряд мест, так называемые сложные узлы, которые сложно распутать, я его снова приостановил. Хотя я работал со многими разными авторами, с которыми мы пытались реализовать его, но пока отложил эту работу на полку. Сейчас мы работаем над другим проектом. Я нашёл реальную историю, не буду говорить о каких годах. Я надеюсь, что всё сложится, и мы в скором времени приступим к написанию сценария.

Кем Вы сейчас себя больше ощущаете? Актёром, режиссёром или больше президентом фестиваля "Движение"? Сложно ли для творческого человека вообще самоопределение?

Мне, если честно, интересно заниматься всем: помогать молодым кинематографистам, снимать кино и сниматься у хороших режиссёров. В прошлом году был мой первый опыт съёмки полнометражного кино - фильм "Ставка на любовь". Важно понимать, что если ты за что-то одно берёшься, ты должен делать это хорошо. Приехать в Омск делать фестиваль и в это же время уехать и сниматься в кино, а потом ещё уехать самому снимать кино - так не должно быть. Не нужно распыляться, надо целеустремленно вести одно направление, и только тогда всё будет получаться.

Ждать ли следующего юбилея?

Я не знаю, отметим ли следующий юбилей, нам бы закрыть этот, а дальше видно будет. Жизнь такая штука, что заглядывать, что будет завтра… Но хочется верить, что нас и дальше будут поддерживать. И мы будем открывать молодые таланты и вместе с ними развивать регион.

Фото: Илья Петров