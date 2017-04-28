Александр Паль: "Стараюсь не залезать в сериалы"

Посетивший омский кинофестиваль "Движение" актёр рассказал корреспонденту "Омск Здесь" о том, почему не хочет ощутить себя зрелым артистом, почему ушёл из театра и отказался от работы в сериалах, и о том, как ему работается с режиссёрами-дебютантами.

Прославившись ролью лысого гопника в фильме "Горько!", Александр Паль стал востребованным молодым актёром. И хотя отношение к картине было неоднозначное, именно с неё начался успех актёра. Он перестал играть отморозков, взял приз "Кинотавра" за лучшую мужскую роль в "Тряпичном союзе" и стал самым перспективным молодым актёром на Московском международном кинофестивале.

Фестиваль "Движение" - это новые режиссёры, новые лица, новые имена. А Вы помните свой кинопрорыв, свою первую роль?

На большом экране это был фильм "Горько!"

Егор Корешков сказал, что ему после "Горько!" жить стало проще. А Вам?

Я не почувствовал какой-то разницы, и если исключить известность, то ничего не изменилось. Прибавилось предложений по работе, но жизнь моя, по сути, осталась такой же.

После выхода "Горько!" Вы вошли в число молодых и перспективных актёров. Когда почувствовали, что уже вышли из числа "молодых"?

Не дай Бог этого понять (смеётся). Я бы так сказал. Когда ты понимаешь, что ты уже взрослый и зрелый артист, это уже говорит о стагнации.

Вы впервые в Омске на фестивале "Движение". На Ваш взгляд, фестиваль даёт шанс молодым режиссёрам?

Здесь всё на самом деле зависит от самого человека и от того продукта, который он сделает. Да, безусловно, фестиваль полезен. Он даёт шанс молодым людям показать то, что они делают. То, насколько они обзаведутся знакомствами, что получится у них дальше. Это знаете, как у актёра: чем больше ты выходишь на сцену, тем больше у тебя появляется практики и поклонников. Так и у режиссёра - он должен больше делать и получать какой-то отклик. И фестиваль в этом плане даёт именно такую возможность.

В Вашей карьере есть проекты режиссёров-дебютантов. В чём особенность работы с ними? Вам было проще сниматься у них или сложнее?

И сложнее, и интереснее. Сложнее, с точки зрения профессионализма, - человек ещё не профессионал, и он на площадке вместе с тобой пытается что-то делать. Интереснее же в том плане, что дебютанты очень сильно горят. Они заряжают всю съёмочную группу и всю площадку этим. Но это опять же при условии, что дебютант талантливый и хороший режиссёр. С дебютантами приятно работать, это однозначно.

В одном из интервью двухгодичной давности Вы говорили, что сериалы никогда не смотрели, и пока от предложений сняться в них отказываетесь. Недавно на экраны вышел фильм "Вы все меня бесите". Что изменилось?

Меня позвала туда Оксана Бычкова, с которой мы работали в проекте "Петербург. Только по любви" и сдружились. Она мне позвонила и говорит, мол, есть такая незатейливая история, давай снимемся. Я Оксане доверяю и пошёл, так сказать, за ней. Но в середине съёмочного процесса так получилось, что мы вынуждены были покинуть сериал, и мой герой по сценарию уехал в Москву.

Но не исключено, что мы ещё увидим Вас в каком-нибудь сериале?

Да, кончено, нет! Это не табу для меня, просто я стараюсь максимально туда не залезать.

Есть критерии, по которым отличаете хороший сценарий от плохого? Что влияет на выбор, сняться в фильме или нет?

Может быть, слишком высоко сказано, но мы же отличаем хорошую литературу от плохой. Есть Дарья Донцова, а есть Михаил Булгаков, Довлатов, и мы чувствуем разницу художественного слова. Так же происходит и со сценарием.

Сейчас Вы снимаетесь в кино, но раньше ещё играли в театре. Когда поступали в театральное, своё будущее видели на сцене или всё-таки в кино?

Я видел себя действующим актёром и, конечно, хотел больше сниматься в кино. Мне кажется, это какая-то недостижимая мечта всех людей, которые выбрали эту профессию. И я не исключение. Это что-то невероятное: ты смотришь на себя на экране, и это всё останется на долгие года, а потом твои дети спросят: "Пап, а почему ты так плохо играл?". Это память, а театр - это временное искусство, и если ты раз уже показал, то ты больше так не покажешь.

Поэтому и ушли из театра?

Да, потому что я понял, что репертуарные театры не моя система.

Есть разница между задачами, которые стоят на сцене и на съёмочной площадке?

В театре гораздо более серьёзные дистанции существования на сцене. В театре ты больше выкладываешься, а в кино ты можешь один раз сделать, даже плохо, а всё равно дальше едут. В кино сложно уйти от своих заезженных штампов и рельс, потому что на это нужно время, а времени как обычно нет, потому что это большие деньги. И каждый актёр делает то, что он умеет лучше. Он сразу вспоминает все свои наработанные вещи, и уйти от этого - успеть за несколько дублей - мастерство.

Возвращаясь к теме фестиваля, победители получат призы. Для Вас награды престижных фестивалей и премий - признание успеха? Насколько я знаю, у Вас в копилке есть "Кинотавр".

Я не буду лукавить, это, безусловно, приятно, но не могу сказать, что это для меня имеет большое значение. Да, получил, порадовался и забыл. А что ты будешь делать с этой премией? От неё же ничего не прибавится. Но, конечно, просто приятно, что за роль в фильме Михаила Местецкого "Тряпичный союз" вместе с актёрами Василием Буткевичем, Павлом Чинарёвым и Иваном Янковским я был удостоен приза за лучшую мужскую роль на кинофестивале "Кинотавр" в 2015 году. Приятно, что выделили и остались неравнодушны к нашему тандему с Мишей. Это приятно, когда не только тебе дали премию, а всем участникам этого фильма.

Где Вас можно увидеть в новом сезоне и есть ли роль, которую бы Вы хотели сыграть?

Скоро выйдет фильмы "Про любовь-2" Анны Меликян и "Жизнь впереди". Конкретной роли, в которой я хотел бы сняться, нет, но я бы попробовал себя в трагедии. Я бы сыграл какого-нибудь трагичного героя в эпичном фильме (улыбается).

Фото: Илья Петров