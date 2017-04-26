На омском "Движении" вспомнили Михаила Врубеля и Егора Летова

В Омске собрались звёзды российского театра и кино - уже в пятый раз здесь проходит кинофестиваль "Движение".

Церемония открытия юбилейного Пятого национального кинофестиваля дебютов "Движение" состоялась 25 апреля в Омском Академическом театре Драмы. За час до начала церемонии прошла пресс-конференция с участием организаторов и членов жюри кинофорума, которые поделились с прессой своими ожиданиями и попутно рассказали о том, какие отбирались фильмы для смотра в этом году.

Открытие фестиваля, как и всегда, началось с суетливого дефиле по красной ковровой дорожке, которую расстелили у Омской драмы. Гостей из столицы к парадному входу доставляли на маленьких и больших автобусах: знаменитые и не очень, они пробегали в прекрасном расположении духа. И если раньше нежданный дождь вносил коррективы в расписание прошлых кинофестивалей, то причины задержки пятого - заминка в омском аэропорту. Напомним, как раз в это время Омск покидал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стас Тыркин, Артём Михалков и Полина Зуева

Роль радушных хозяев была отведена Михалкову-младшему, а также программному директору фестиваля Стасу Тыркину и генеральному продюсеру Полине Зуевой.

В качестве гостей фестиваля присутствовали актрисы Мария Зыкова и Кристина Бабушкина, сыгравшая фильме "Духлеss-2", режиссёр Роман Прыгунов, актёр Никита Ефремов с супругой Яной Гладких, режиссёр Александр Стриженов, актрисы и режиссёры Дарья и Екатерина Носик, звезда телесериала "Интерны" Светлана Камынина, актриса Ольга Сутулова, звезда фильма "Горько" Егор Корешков и актёр Александр Паль, а также актриса Анна Михалкова. Прошагали по дорожке актриса Ольга Филимонова и актёр Сергей Пускепалис.

Сергей Безруков и Светлана Камынина

Сестры Даша и Катя Носик и Александр Паль

Алексей и Ольга Филимоновы и Мария Зыкова со спутником

Церемония традиционно началась с выступления официальных лиц: открыл вечер слегка сбивчивой речью омский губернатор, который сразу предупредил, что будет краток, так как всё началось с опозданием. "Пять лет назад мы открывали фестиваль с молодым Михалковым. Сейчас он повзрослел, сидит в белом костюме. Знаете, Эйнштейн сравнивал жизнь с велосипедом, говорил о том, что чтобы не упасть, надо двигаться. И это мы видим. Ежегодно мы видим баннера фестиваля, приезжают новые ребята. Желаю не останавливаться, а мы вас будем поддерживать".

Из дежурного действа, поставленного режиссёром Алексеем Аграновичем, получился мини-спектакль, в котором бессменный режиссёр-постановщик церемонии открытия и закрытия "Движения" представил зрителям постановку о потенциальном прогоне репетиции церемонии открытия фестиваля. Режиссёр-дебютант, роль которого исполнил Никита Ефремов, рассказывает о своих задумках продюсеру, которым стал режиссёр Александр Стриженов. Здесь и стихи омского рок-музыканта Егора Летова и отсылки к картинам Михаила Врубеля, родившегося в Омске. Поднимая тему художника и места свободы в его творчестве, дебютант говорит: "Они - оба художники, оба визионеры, оба сидели в сумасшедшем доме". "То есть ты решил сделать из открытия фестиваля элементарный дурдом!" - предположил продюсер. "Но ведь это же особое, священное безумие!", - заметил дебютант. Стриженов-продюсер в свою очередь отмечает, что "чтобы делать искусство, нужно уметь выбирать, а ты всеяден".

Между танцевальными перформансами танцевальной студии "нОга" и выступлением группы "Паперный Т.А.М." слово для приветствия дали председателю жюри основного конкурса Алексею Попогребскому, заметив, что в этом году участников судит человек, у которого нет кинематографического образования.

Я действительно окончил психфак, - говорит режиссёр, - Но что совпало: в 1995 году я проходил практику в клинике, где Врубель проходил лечение. И совершил самый странный акт, который может делать художник. Он спроектировал ограду вокруг лечебницы, построенную потом архитектором, и она до сих пор существует. Этот парадокс не давал мне с тех пор покоя. Её действительно построили, - отметил Попогребский. - Я хочу пожелать, чтобы то, чем мы занимается на вверенном нам участке (с нашими мелкими безумствами по сравнению с этим великим человеком), чтобы это было строительством очень красивой ограды вокруг нашего дурдома. Я хочу, чтобы мы строили те вещи, которые не будут ограничением нашего движения. И в этой ограде есть замечательные ворота. Так пусть всё то, что мы делаем, открывало нам дорогу к новым мирам и людям.

Продюсер фестиваля Полина Зуева и программный директор "Движения" Стас Тыркин вместе с президентом фестиваля Артёмом Михалковым вручили первую награду - "За достижения в профессии продюсера". Её присудили Роману Борисевичу, однако в Омске продюсер не смог присутствовать, так как сегодня, по словам организаторов, он подаёт документы в Минкульт на получение поддержки для съёмки картины и прибудет в наш город завтра.

Закончилась церемония открытия на философской ноте - лирикой Александра Блока как обращением к размышлениям о земле обетованной в исполнении Александра Стриженова: "Гениален, говорил Блок, тот, кто сквозь ветер расслышал целую фразу, сложил слова и записал их; мы знаем не много таких записанных фраз, и смысл их приблизительно однозначен: и на горе Синае, и в святилище Пречистой Девы, и в мастерской великого художника раздаются слова: "Ищите землю обетованную".

Добавим, что фильмом открытия в этом году стал сериал "Отличница" - работа Оксаны Карас, которая, к сожалению, не смогла лично приехать в Омск по состоянию здоровья. Фильм представили актёры, исполнившие в нём главные роли: Никита Ефремов, Яна Гладких и Владимир Мишуков.

1 / 49 • В Омске собрались звёзды российского театра и кино - уже в пятый раз здесь проходит кинофестиваль "Движение". Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров