В Омске девушка попала под колеса автобуса

Сообщение о ДТП поступило в автоинспекцию около 16:00, на место выехали оперативно-следственная группа и скорая помощь. Как оказалось, под колеса автобуса, следовавшего по маршруту № 73 от ул. Стрельникова на ул. Романенко, угодила девушка.

Водитель пассажирского автобуса ПАЗ-32054, мужчина 1960 г.р., двигаясь по ул. Б. Хмельницкого со стороны ул. Масленникова при выполнении правого поворота на ул. Маяковского на пересечении указанных улиц допустил наезд на пешехода, - пояснила пресс-служба УМВД России по Омской области.

Девушке 1992 года рождения понадобилась госпитализация, ее увезли в больницу. Сейчас полицейские выясняют причины случившегося ДТП. Предварительно установлено, что признаков опьянения у водителя не было.