В Омске девушка попала под колеса автобуса
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  5 декабря 2017, 08:15, последнее обновление 5 декабря 2017, 10:02  •  печать

В Омске девушка попала под колеса автобуса

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Несчастный случай произошел вчера на улице Маяковского.

Сообщение о ДТП поступило в автоинспекцию около 16:00, на место выехали оперативно-следственная группа и скорая помощь. Как оказалось, под колеса автобуса, следовавшего по маршруту № 73 от ул. Стрельникова на ул. Романенко, угодила девушка.

Водитель пассажирского автобуса ПАЗ-32054, мужчина 1960 г.р., двигаясь по ул. Б. Хмельницкого со стороны ул. Масленникова при выполнении правого поворота на ул. Маяковского на пересечении указанных улиц допустил наезд на пешехода, - пояснила пресс-служба УМВД России по Омской области.

Девушке 1992 года рождения понадобилась госпитализация, ее увезли в больницу. Сейчас полицейские выясняют причины случившегося ДТП. Предварительно установлено, что признаков опьянения у водителя не было.

Теги  •  #автобус #ДТП #пешеход

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