В Омске ребенок попал под колеса иномарки

Оперативно-следственная группа, приехавшая на место происшествия, предварительно выяснила, что водитель, управляющий автомобилем марки Toyota Corolla, при движении по улице 4-й Поселковой со стороны ул. Химиков, допустил наезд на пешехода.
В результате ДТП 10-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь, - поясняет пресс-служба УМВД России по Омской области.
Сейчас по факту наезда ребенка госавтоинспекторы проводят проверку. Возможно, причиной инцидента стал гололед.
Было бы неплохо узнать, где в этот момент были родители ребенка. Но в любом случае, хочется пожелать ребенку скорейшего выздоровления.
В данном случае важно знать, где именно произошел наезд. Если на пешеходном переходе, то никакой гололед не может быть оправданием.