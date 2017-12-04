В Омске ребенок попал под колеса иномарки
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  4 декабря 2017, 08:36, последнее обновление 4 декабря 2017, 10:24  •  печать

В Омске ребенок попал под колеса иномарки

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Десятилетний мальчик был сбит на ул. 4-й Поселковой.

Оперативно-следственная группа, приехавшая на место происшествия, предварительно выяснила, что водитель, управляющий автомобилем марки Toyota Corolla, при движении по улице 4-й Поселковой со стороны ул. Химиков, допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП 10-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь, - поясняет пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сейчас по факту наезда ребенка госавтоинспекторы проводят проверку. Возможно, причиной инцидента стал гололед.

Теги  •  #гололед #ДТП #пешеход

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Комментарии
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Николай Каринин  •  4 декабря 2017, 09:37

Было бы неплохо узнать, где в этот момент были родители ребенка. Но в любом случае, хочется пожелать ребенку скорейшего выздоровления.

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Олег Гелин  •  4 декабря 2017, 09:21

В данном случае важно знать, где именно произошел наезд. Если на пешеходном переходе, то никакой гололед не может быть оправданием.

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