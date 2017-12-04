В Омске ребенок попал под колеса иномарки

Десятилетний мальчик был сбит на ул. 4-й Поселковой.

Оперативно-следственная группа, приехавшая на место происшествия, предварительно выяснила, что водитель, управляющий автомобилем марки Toyota Corolla, при движении по улице 4-й Поселковой со стороны ул. Химиков, допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП 10-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь, - поясняет пресс-служба УМВД России по Омской области.

Сейчас по факту наезда ребенка госавтоинспекторы проводят проверку. Возможно, причиной инцидента стал гололед.